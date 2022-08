Tri hrvatska animirana filma u konkurenciji festivala u Ottawi

Tri će se hrvatska animirana kratkometražna filma prikazati u sklopu raznih programa Međunarodnog festivala animiranog filma u Ottawi, od kojih će jedan imati svjetsku premijeru, priopćio je Hrvatski audiovizualni centar

U natjecateljskim programima prikazuju se dva hrvatska kratkometražna animirana naslova. U konkurenciju nenarativnih kratkih filmova uvršten je "11" Vuka Jevremovića, kojemu će projekcija u Ottawi biti međunarodna premijera. "11" je svjetsku premijeru imao na ovogodišnjem Animafestu, na kojem je proglašen najboljim hrvatskim filmom.

U sklopu programa namijenjenom djeci od sedam godina naviše, prikazuje se film "Pisma na kraju šume" Jelene Oroz, koji je na Animafestu nagrađen posebnim priznanjem. Film je dosad prikazan na sedam međunarodnih festivala od kojih je na posljednjemu, u Guanajuatu u Meksiku, bio dio službene konkurencije.

Publika u Ottawi imat će priliku uživo pogledati i pobjednike VR konkurencije iz 2020. i 2021. godine, kada se festival odvijao samo u online formatu, pa će se tako na programu naći i "Dislokacije" Veljka i Milivoja Popovića, pobjednički film VR natjecanja iz 2020.

Uz to, održat će se i retrospektiva hrvatskog umjetnika i animatora Marka Tadića "I Forgot to Remember to Forget: The Films of Marko Tadić". Tadić je ujedno i član međunarodnog žirija. U programu je i projekcija filma "Događaji za zaboraviti", koji je prošle godine bio dio službenog programa festivala.

Svi filmovi koji će se prikazati u Ottawi nastali su u produkciji i/ili distribuciji kuće Bonobostudio.

Međunarodni festival animiranog filma u Ottawi jedan je od najstarijih i najznačajnijih svjetskih festivala animacije. Dobitnik Grand Prixa festivala direktno je kvalificiran za nominaciju za nagradu Oscar. Festival se ističe svojim izborom "uvrnute, provokativne i inspirativne animacije", a ove se godine održava od 21. do 25. rujna.