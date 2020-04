Od nobelovaca i klasika, preko zanimljivih domaćih romana sve do publicističkih hitova, provjerili smo što od beletrističkih i publicističkih noviteta nude Fraktura, Ljevak, Hena com, VBZ, OceanMore, Disput, Sandorf, Znanje, Mozaik knjiga i TIM press. Donosimo izbor najzanimljivijih naslova za dane u izolaciji

Kod Frakture hit su svakako 'Razgovori s prijateljima' , kultni roman irske spisateljice Sally Rooney , hvaljen kao vrlo zabavan i pametan odraz raspoloženja i glasa suvremenih žena, o tome kako je biti mlada i nadarena, no autodestruktivna, i u duhovnom i u tjelesnom smislu. U središtu priče je Frances, trezvena, mračno pronicljiva mlada žena koja studira u Dublinu i ima snažnu, maglovitu želju postati spisateljica. Njezina je prijateljica prelijepa Bobbi beskrajno opsjednuta samom sobom. Jedne večeri na pjesničkom druženju njih dvije upoznaju slavnu petnaestak godina stariju fotografkinju i dok ih ona postupno uvlači u svoj svijet, Frances nevoljko shvaća da su je se dojmili njezina profinjena kuća i njezin zgodni suprug Nick. No premda se Francesin i Nickov flert isprva doima zabavno, s vremenom počinje ustupati mjesto čudnoj, a potom i bolnoj intimnosti. Knjigu je prevela Patricija Horvat

Nakladnička kuća Znanje nudi prijevod romana 'Familijari' engleske autorice Stacy Halls (prevela Lidija Toman), mračnu priču iz davne povijesti o lovu na vještice, o vremenima kada su žene bile u životnoj opasnosti samo zato što su žene te debi nigerijske spisateljice Oyinkan Braithwaite, dobitnice nagrade LA Timesa za najbolji krimić i finalistice nekoliko nagrada među kojima su glasoviti Booker i nagrada Women’s Prize, knjigu 'Moja sestra, serijski ubojica' (prevela Maja Klarić), crnohumornu 'bombu od romana o Nigerijki čija mlađa sestra ima vrlo nezgodnu naviku - ubija svoje dečke'.

Među novitetima su im i krimić 'DNK' islandske autoriceYrse Sigurðardóttir (prevela Vanja Veršić), prvi u seriji o dječjoj psihologinji Freyji i detektivu Huldaru te 'Stvarni život' (prevela Maja Ručević), prvijenac belgijske spisateljice Adeline Dieudonné koji je dobio 14 književnih nagrada, a koji oživljava 'neustrašivu junakinju koja se bori preživjeti u obiteljskom zvjerinjaku'. Mozaik knjiga pak donosi 'Djevojku iz pisma' također prvijenac iz pera britanske književnice Emily Gunnis, kćerke spisateljica Penny Vincenzi, o novinarki koja istražuje tragičnu priču o ženi kojoj je dijete oduzeto i dano na posvajanje protiv njezine volje. Preveo je Marko Theodore Mravunac

Beskrajni košmarni dan i studija alkoholizma

Od domaćih naslova VBZ, među ostalima, donosi roman Marka Tomaša 'Nemoj me buditi', najavljen kao 'beskrajni košmarni dan i po mnogočemu studija alkoholizma' koji će 'nesumnjivo postati kultni i nadgeneracijski' te zbirku poezije Darka Cvijetića 'Ježene kožice'. 'Koliko god bila zasićena smrću, otežala od rasapa, (ova zbirka) u sebi čuva iskru nade, kao nakon teških bolesti, kad netko ustane iz kreveta i sporo dobaulja do kuhinje da uzme jabuku. Prestravljeni gledamo u to čudo. I čekamo da se vrati na kauč, ili da se zauvijek sruši. O takvom pitanju govori ova knjiga, hoćemo li, nakon svega, moći do te jabuke, do tog novog života?', najavlju iz VBZ-a.