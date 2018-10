Tko će zasjesti na čelo HAZU i raspolagati sa 72,5 milijuna kuna? Dvoje je kandidata, a prvi put Akademiju bi mogla voditi žena

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 15. studenoga bira novog predsjednika, nasljednika akademika Zvonka Kusića, koji je na tom položaju posljednjih osam godina. Za položaj, nakon dugo vremena, konkurira dvoje kandidata, trenutni potpredsjednik Akademije, arhitekt Velimir Neidhardt i Kusićev favorit te akademkinja Milena Žic Fuchs. Ako pobijedi, na čelu Akademije bi prvi put mogla biti žena

Kad ga je Kusić krajem 2017., nakon sjednice Predsjedništva, imenovao kao željenog nasljednika, pojedini akademici su se pobunili, navodeći da je to preuranjeno i mimo izborne procedure, piše Jutarnji . Običaj je da se kandidati predlažu na sjednicama Akademijinih razreda, kojih je devet. Sam Kusić za Jutarnji primjedbe nije htio komentirati, tvrdeći da bi bilo neprimjereno da 'Akademija govori o svojoj izbornoj proceduri'. Neidhardt je pak u intervjuu za Večernji u lipnju ove godine rekao kako je predsjedniku zahvalan što ga je vidio kao osobu koja će nastaviti njegovim putem.

Velimir Neidhardt , sin arhitekta Franje Neidhardta i nećak Jurja Neidhardta, redoviti je profesor na zagrebačkom Arhitektonskom fakultetu, a od 1995. do 1999. bio je i predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata. Autor je ili suautor ahritektonskih projekata poput Nacionalne sveučilišne knjižnice, poslovne zgrade Ine i nove zagrebačke zračne luke 'Franjo Tuđman'.

'Taj njegov čin objave nije bio na službenim nivoima, da bi to netko trebao zamjeriti. On je to prvi put spomenuo nakon jedne sjednice Predsjedništva, a mislim da predsjednik ima pravo pred kraj svojeg djelovanja dati svoje viđenje smjera daljnjeg djelovanja', rekao je Neidhart za Večernji, ističući kontinuitet koji 'apsolutno treba gajiti'.

Na njemu inzistiraju i oni koji se bune protiv kandidature lingivistice i anglistice Milene Žic Fuchs, a koji smatraju da bi bilo 'neobično' da na čelo Akademije dođe žena 'jer to nikad u povijesti nije slučaj'. Pojedini se pritom čak dotiču i njenog židovskog podrijetla, piše Jutarnji.