Svjetska praizvedba Gavranovog „U očekivanju oca“ u kazalištu Marina Držića

Redatelj predstave i ravnatelj KMD-a Paolo Tišljarić istaknuo je da tekst nije tipičan za Miru Gavrana te da je i sam imao predrasudu da je Gavran "uvijek komedija i laka tema".

„Naravno da u predstavi ima humora, smijeha i duhovitih situacija iz života, ali ima i puno naših strahova. To me privuklo tekstu, a možda je neka moja predstava pridonijela da Miro Gavran baš meni da svoj tekst... To nije drukčiji Gavran, već nova crtica u njegovom opusu koja otvara teme koje možda nisu zastupljene u komercijalnijim tekstovima“, rekao je Tišljarić.

U predstavi glume Areta Ćurković, Branimir Vidić Flika, Nika Matušić, Nikola Radoš, Boris Matić, Bojan Beribaka, Srđana Šimunović i Ines Tričković.

Uz Paola Tišljarića (režija i svjetlo), u autorskom timu su i Irena Kraljić (scenografija), Ana Mikulić (kostimografija), Antonio Ljubojević (svjetlo), Žarko Dragojević (glazbeni aranžmani i zvuk), Ines Tričković (pjevačica), Anita Bubalo (inspicijentica) i Miran Brautović (video).