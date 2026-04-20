Što je roman danas i tko ga zapravo čita? Pogledajte raspravu i doznajte odgovore

U Francuskom institutu u Zagrebu u srijedu, 15. travnja održana je panel rasprava 'Što je roman danas - i tko ga zapravo čita', kojom je tportal najavio devetnaesto izdanje svoje književne nagrade

Podsjetimo, Tportal ove godine 19. put organizira natječaj u kojemu će iznosom od 15 tisuća eura nagraditi autoricu ili autora najboljega hrvatskog romana objavljenog u 2025. godini. Za natječaj je prijavljeno čak 57 naslova.

Na panelu u Francuskom institutu, o aktualnim temama iz područja književne produkcije u Hrvatskoj, njezinog društvenog i globalnog dosega te tehnoloških promjena u kulturi čitanja razgovarali su Krešimir Partl, državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija, Vedran Bilas, dekan Fakulteta elektronike i računarstva, Anica Tomić, redateljica i profesorica na Akademiji dramske umjetnosti u Osijeku, Jagna Pogačnik, književna kritičarka i prevoditeljica, te Seid Serdarević, glavni urednik nakladničke kuće Fraktura. Raspravu je moderirala tportalova novinarka Gea Vlahović.

Između ostalog, na panelu smo od Serdarevića doznali koliko izdavača košta izdavanje jedne knjige novog autora, od Bilasa kako je prošao kad je pozvao djecu da čitaju, od Pogačnik i Tomić koje su prevladavajuće teme aktualnog hrvatskog romana, dok je Krešimir Partl iz Ministarstva kulture imao nekoliko zanimljivih uvida na temu čitanja i podrške krovne državne kulturne institucije. U priloženom videozapisu donosimo vam snimku cijelog panela.