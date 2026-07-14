'Skup' Marina Držića premijerno izveden na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama

'Problem vladavine novca ne traje zadnjih 500 godina, nego zadnjih skoro 3000 godina. Čini mi se da je Peloponeski rat počeo prije 2600 godina, a kao i u slučaju svih drugih ratova, ne vidim razlog za njegov početak, nego diktaturu novca. Tekst 'Skup' je vječit i nažalost će uvijek ostati vječit, jer mi ne mijenjamo svoje principe i spremni smo uvijek financirati ratove. Evo, vidite vrijeme u kojem živimo', rekao je Magelli.

Riječ je o prvoj dramskoj premijeri ovogodišnjih Igara te prvoj koprodukciji dvaju najvećih nacionalnih ljetnih festivala – Dubrovačkih ljetnih igara i Splitskog ljeta (Hrvatsko narodno kazalište Split), uz Kazalište Marina Držića. Redatelj Paolo Magelli istaknuo je povodom premijere da ga je u 'Skupu' privukla tema svijeta okrenutog isključivo novcu, koji je protagonist ovog komada.

Dodao je kako ga Držić uvijek iznenađuje te da nikad nema kraja čitanju njegovih djela.

'On je prepametan, preoštar, jednom riječju, predivan. Rekao bih ono što Držić kaže – 'Amor nije amor, zlato je amor'. Ako živimo u svijetu gdje je zlato amor, nema potrebe da dalje objašnjavam, vjerujem da je sve jasno. Mogao bih zaključiti da me u ovom tekstu privukao jedan 'trijumf', a taj trijumf je nažalost trijumfalno odsustvo ljubavi', poručio je Magelli.

Uz redatelja Paola Magellija i dramaturginju Željku Udovičić Pleštinu, autorski tim čine i kostimograf Leo Kulaš, scenograf Miljenko Sekulić, glazba Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović Mrle, videoprojekcije Ivan Marušić Klif, oblikovatelj svjetla Aleksandar Čavlek, jezični savjetnik za dubrovački govor Maro Martinović, asistent redatelja Mihovil Rismondo, inspicijentice Ivana Ljepotica i Ivana Klaić te operateri zvuka Marin Lucianović i Đurica Bagović.

U predstavi glume: Frano Mašković (Skup), Nea Martinović (Andrijana), Nives Ivanković (Variva), Anđela Ramljak (Gruba), Dorian Vicić (Kamilo), Barbara Nola (Dobre), Milivoj Beader (Zlati kum), Maro Martinović (Đivo), Nikola Radoš (Pjerić), Marjan Nejašmić Banić (Munuo), Bojan Beribaka (Pasimaha), Hrvoje Sebastijan (Drijemalo), Mihovil Rismondo (Niko od poste) te statisti Ante Tonći Đurković i Joško Gverović.