'Sirena i Viktorija': topla, pitka, duhovita i zabavna predstava koju je iznio uvjerljiv glumački trio

Komedija 'Sirena i Viktorija' Teatra Rugantino, koja je u režiji mladog Filipa Grinvalda premijerno izvedena u nedjelju navečer u maloj dvorani Vatroslav Lisinski, donijela je duhovitu i pitku, ali nimalo banalnu priču o troje nesretnih ljudi koji se na različite načine bore za egzistenciju u surovim uvjetima posttranzije, a zapravo tragaju za ljubavlju.

Teatar Rugantino je za svoju ovogodišnju premijeru odabrao suvremenu i u Hrvatskoj neizvođenu komediju 'Sirena i Viktorija' Aleksandra Galina, jednog od vodećih ruskih dramatičara, scenarista, kazališnih i filmskih redatelja, u kojoj se taj suvremeni ruski autor bavi neizvjesnim sudbinama troje ljudi u vrijeme posttranzicije. Predstava počinje kao klasična komedija zabune, temeljena na nesporazumima, a zatim prerasta u komičnu melodramu u kojoj u popunosti dolazi do izražaja Galinov duhovit i vješto napisan ali nimalo plošan tekst. On je na trenutke opor i brutalno realan, primjerice, kad Sirena iznosi zapažanja o muškarcima, a na trenutke poetičan i misaon, posebice u scenama u kojima Konstatin govori o ljepoti i vječnosti zvijezda, čime nas Galin zapravo upućuje da problematičnu, materijalističku zbilju sagledamo iz druge perspektive gdje možemo uočiti i ono što nam je do tada bilo nevidljivo.