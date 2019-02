Prve ljubavi, mladenački bunt i rivalstvo u programu Teen Dox

Program Međunarodnog festivala dokumentarnog filma ZagrebDox, pod nazivom TeenDox prikazat će na ovogodišnjem izdanju pet filmova namijenjenih tinejdžerskoj populaciji koja, u vremenu kada velik dio svog vremena provodi na mobitelima, uz njima zanimljive teme tek treba upoznati užitak gledanja filmova u kinu.

Nanfu Wang je nezavisna redateljica iz Kine koja živi i radi u New Yorku. Njezin nagrađivani dugometražni prvijenac 'Vrabac huligan' natjecao se prije dvije godine u međunarodnoj konkurenciji ZagrebDoxa, a redateljica ovaj put donosi film 'Ja sam druga ti' , najavljeno je sa zagrebačkog festivala.

Fokus programa na 15. ZagrebDoxu tematski je raznolik, od natjecateljskih izazova, prvih ljubavi i propitivanja pojma slobode do bratskog (ne)slaganja i nesvakidašnjeg načina odrastanja jedne buntovne palestinske tinejdžerice.

Redateljski dvojac Cristina Costantini i Darren Foster u 'Sajmu znanosti' propituju izazove pred kojima se nalazi devet srednjoškolaca s različitih strana svijeta na međunarodnom sajmu znanosti u Los Angelesu. Taj višestruko nagrađivani dokumentarac uvodi nas u svijet ozbiljnog rivalstva, ali i u zabavni svijet tinejdžerskih hormona koji je, čini se, uvijek isti bez obzira na to gdje se nalazili.

Upečatljivi ženski lik buntovne palestinske tinejdžerice koja se želi prijaviti u vojsku donosi kanadska redateljica Christy Garland u filmu 'Što Walaa želi'. Odrastajući u najvećem izbjegličkom kampu na Zapadnoj obali, uz Pojas Gaze, i pod vojnim nadzorom Izraela, Walaa sanja o tome da postane policajka, obuče uniformu, izbjegne brak i zarađuje sama za svoj život. Unatoč upozorenjima da žene ne bi trebale biti u vojsci i da sramoti obitelj, ona se prijavljuje – i prolazi selekciju.

Mladi redatelj Benjamin Mullinkosson predstavlja priču o Peteru i Matthewu, dva crvenokosa brata i njihovu odrastanju u američkoj obiteljskoj svakodnevici. Bratski odnos koji tek naizgled djeluje složno otvara priču o suočavanju s individualnim strahovima. Matthew se iracionalno i ekstremno boji pasa, a Peter je opsjednut TV emisijom Survivor. Film 'Ma daj, ne budi p(ip)!' (Don’t Be a Dick About It) dokumentira simpatičnu braću u konstantnoj svađi dok nastoje prevladati vlastite strahove. Iako prihvaćaju međusobne razlike i nedostatke, jednako im se, ako ne i više, izruguju.