Preminuo Andrej Baša, skladatelj i dugogodišnji direktor MIK-a

Andrej Baša , autor više od 850 skladbi i dugogodišnji umjetnički ravnatelj festivala Melodije Istre i Kvarnera (MIK), preminuo je ostavivši iza sebe bogato glazbeno nasljeđe koje je obilježilo nekoliko generacija izvođača i publike. Vijest o njegovoj smrti rastužila je brojne glazbenike, autore i suradnike s kojima je tijekom više od pet desetljeća stvarao hrvatsku festivalsku i zabavnu glazbu.

Više od pola stoljeća uz glazbu i MIK

Rođen 10. veljače 1950. u Ljubljani, život i karijeru vezao je uz Rijeku, gdje je ostavio neizbrisiv trag u kulturnom i glazbenom životu grada i regije. Diplomirao je kompoziciju i teorijske glazbene discipline na Akademiji za glazbu u Ljubljani, a početkom sedamdesetih godina postao je jedan od osnivača riječke Grupe 777.

Tijekom karijere djelovao je kao skladatelj, aranžer, producent, instrumentalist i dirigent. Njegove pjesme izvodili su brojni hrvatski glazbenici, a skladbe su mu redovito bile dio najvažnijih domaćih festivala, među kojima su Melodije Istre i Kvarnera, Splitski festival i Zagrebački festival.

Posebno mjesto u njegovu profesionalnom životu zauzimao je MIK, festival kojem je bio posvećen više od pola stoljeća. Od 1993. godine obnašao je dužnost umjetničkog ravnatelja i direktora te postao jedno od njegovih zaštitnih lica. U jednom je intervjuu svojedobno rekao kako je s festivalom povezan 'kao s pupčanom vrpcom', ističući da je tijekom godina prošao gotovo sve uloge, od autora i izvođača do dirigenta i organizatora.