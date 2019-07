Premijera 'Hamleta' redatelja Paola Magellija održana na 70. Dubrovačkim ljetnim igrama

Premijera tragedije 'Hamlet' Williama Shakespearea, u režiji Paola Magellija i izvedbi Festivalskog dramskog ansambla, održana je na dubrovačkoj tvrđavi Lovrjenac kao središnji događaj 70. Dubrovačkih ljetnih igara

'Nemoguće je ne pomisliti na brojne prije mene koji su ovdje radili Hamleta. Volim maštati da smo u paralelnim svemirima zajedno ovdje hodali i izgovarali te rečenice. Da je njihova energija bila na Lovrjencu', rekao je Mašković. Nikša Butijer (Polonije) rekao je da je rad na predstavi bilo dugo i zanimljivo putovanje s puno dugotrajnih proba i odricanja koje je kulminiralo premijerom 'na svetom tlu Lovrjenca'.

'Pokušao sam u lik Polonija unijeti nit da on nije negativac kao što se često smatra, već da toliko voli svoju djecu da bi za njih napravio i to da Ofelija na kraju i bude s Hamletom jer je to njezina želja. S druge strane, osjećam simpatiju prema kraljeviću koji iz nekog razloga ne može doći do onoga što želi', objasnio je Butijer. Glumačku ekipu uz Maškovića i Butijera, čine i Milan Pleština, Ermin Bravo, Ivan Colarić, Enes Vejzović, Pjer Meničanin, Hrvojka Begović, Domagoj Janković, Matija Čigir, Bernard Tomić, Karlo Mrkša, Pavle Vrkljan, Ranko Zidarić, Nina Violić, Anđela Ramljak i Miše Martinović.

U autorskom timu su Paolo Magelli (redatelj), Željka Udovičić Pleština (dramaturginja), Lorenzo Banci (scenografija), Leo Kulaš (kostimografija), Ljupče Konstantinov (glazba), Ivan Marušić Klif (video projekcije), Aleksandar Čavlek i Marko Mijatović (oblikovatelji svjetla), Lovro Buva (mačevanje), Tamara Damjanović, Ana Fucijaš i Miran Brautović (pomoćnici autorskog tima) te inspicijent Roko Grbin.

Premijer Andrej Plenković poručio je u subotu navečer, nakon premijere tragedije Hamlet Williama Shakespearea na tvrđavi Lovrjenac, kako je jako dobar program 70. Dubrovačkih ljetnih igara veliko zadovoljstvo za hrvatsku kulturu i turizam.

'Čestitam redatelju Paolu Magelliju i čitavoj glumačkoj ekipi, posebno Franu Maškoviću kao prvom Dubrovčaninu Hamletu, koji je bio sjajan. Bilo je vrlo dinamično s dobrom dramaturgijom. U hipu su prošla dva i pol sata', rekao je Plenković.

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek iskazala je zadovoljstvo što se na 70. obljetničkim Igrama 'Hamlet' baš na velika vrata vratio na Lovrjenac i u Dubrovniku.

'Sjećam se mnogih 'Hamleta' u prostoru Lovrjenca, a ovaj me se zbilja dojmio jer je iznimno relevantan', zaključila je Obuljen Koržinek.

Ovogodišnja produkcija 'Hamleta' ukupno je četrnaesta u povijesti Igara, od čega ih je trinaest ostvareno na Lovrjencu, a jedna na otoku Lokrumu.

'Hamlet' će se na programu 70. Igara naći još 28., 29., 30. i 31. srpnja.