Predstavljeni intimni zapisi Zdravka Malića: 'Ovo je, nakon Krležinog, drugi najvažniji i najbolji dnevnik hrvatske književnosti'

Dva sveska intimnoga dnevnika znanstvenika, prevoditelja i pjesnika Zdravka Malića, koje je pod nazivom 'Stazom pored druma' i 'Noć bez sna' objavio nakladnik Disput, donose, više od 20 godina nakon njegove smrti, pregled zapisa koje je taj istaknuti polonist vodio tijekom gotovo dva desetljeća.

Na predstavljanju u ponedjeljak u dvorani Hrvatskog kulturnog društva Napredak, o knjigama i autoru uvodno je govorio glavni urednik Disputa Josip Pandurić. Istaknuo je kako je riječ o golemoj građi koju čine intimni dnevnički zapisi koje je Zdravko Malić kontinuirano, s jednim prekidom, pisao gotovo dvadeset godina, sve do 12 dana prije svoje smrti.

Zapisi su kronološki podijeljeni na dva sveska od kojih prvi, 'Stazom pored druma', obuhvaća razdoblje od sredine 1981. do kraja 1989., izuzev 1985. godine, a drugi, pod naslovom 'Noć bez sna', počinje 1. siječnja 1990. i završava 21. kolovoza 1997.

'To je 12 dana prije Malićeve ipak iznenadne smrti, premda taj dnevnik u jednoj svojoj dionici stalno taj odlazak ne samo da najavljuje, nego ga i priželjkuje, kao jedan višak u ovom svijetu, kao jedna 'ništost', kako on kazuje. Dakle, to je dnevnik koji se između ostaloga može čitati i kao dnevnik pripreme za odlazak', rekao je Pandurić.