Predstavljena zbirka pjesama branitelja i DP-ovca Peđe Mišića

Napomenula je kako hrvatski branitelji rijetko pišu, a kada to čine, rijetko se odlučuju za poeziju, pa je Mišićeva zbirka pjesama tim vrjednija.

„Zapis je to čovjeka koji je kroz svu tamu, ipak, uspio pronaći svjetlo, koji je iz logora izašao sa vjerom, ne sa mržnjom“, naglasila je urednica i izdavačica knjige Kristina Tabak.

Knjiga, u izdanju Kamentih Vrata , donosi pjesme posvećene majci, voljenom Vukovaru, domovini i djeci te neznanim herojima Domovinskog rata, rečeno je na predstavljanju u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića,

Istaknula je kako Mišić ne piše o ratu, on piše o čovjeku u ratu, o oprostu koji ne znači zaborav, nego ogromnu ljudsku veličinu.

„Peđa nam govori o duši koja se još uvijek bori, ali izlazi kao pobjednik u svjetlu i dan danas moli“, rekla je Tabak, dodavši kako se kao urednica trudila da svaka njegova riječ ostane točno takva kakvu ju je zapisao, jer je izrečen srcem, neispeglana, neuljepšana.

"Peđu sam poznavao kao branitelja i humanitarca, ali bilo mi je iznenađenje da je i pjesnik", rekao je Ivica Kukavica (DP), Mišićev stranački kolega i saborski zastupnik, koji je i sam hrvatski branitelj.

Istaknuo je također kako se uvijek veseli kada hrvatski branitelji izlaze iz stereotipa koji im neki nameću, da su, navodno, 'teret društva', 'potkapacitirani', 'ne znaju', 'ne mogu'.

"Peđa je dokaz da branitelji to nisu, da imaju i širinu i vještine da otvore neka nova područja", naglasio je Kukavica.

Autor Predrag Mišić izjavio je kako je njegova zbirka pjesama nastajala godinama, a od stotine pjesama, samo je dio završio u zbirci.

Svaka je pjesma natopljena suzom, rekao je Mišić i dodao da zbirka nije priča samo o njemu, nego i o mnogim ljudima koji se nisu vratili svojim kućama, nisu imali priliku živjeti sa svojom djecom, unucima.

Predrag Mišić Peđa, hrvatski branitelj i logoraš iz Vukovara, rođen je 1966. godine u Vinkovcima, dobitnik je nagrade "Ponos Hrvatske".