26. studenog

Poklanjamo ulaznice za autorsku monodramu 'Sve je do nas' Emira Hadžihafizbegovića

Promo

24.11.2025 u 12:08

tportal
Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo
Bionic
Reading

Autorska monodrama 'Sve je do nas' Emira Hadžihafizbegovića, jednog od najistaknutijih glumaca regije, uskoro stiže pred publiku u Osijek, Zagreb i Split. Predstava otvara pitanja apatije i urušenih vrijednosti današnjice, ali i donosi poruku o snazi pojedinca da mijenja vlastiti život

Autorski projekt nagrađivanog dramskog umjetnika Emira Hadžihafizbegovića 'Sve je do nas' uskoro stiže pred publiku u tri grada. Predstava će biti izvedena 25. studenoga 2025. u osječkom kinu Urania, 26. studenoga u zagrebačkom kinu SC te 27. studenoga u splitskoj Lori.

'Mi smo suvereni vladari svojih života i mi odlučujemo kako će nam izgledati dan', kaže Hadžihafizbegović, naglašavajući da mogućnost izbora uvijek postoji i da način na koji pristupamo vlastitim životima može biti drugačiji od nametnutog klišea u koji smo kao zajednica potonuli. Upravo ta misao stoji u središtu predstave čiji naslov – Sve je do nas – nosi i ključnu poruku.

Kroz sudbinu profesora matematike koji ostaje bez posla, Hadžihafizbegović otvara teme društvene apatije, urušenog sustava vrijednosti, nepotizma, licemjerja i dehumanizacije suvremenog društva. Predstava progovara o položaju pojedinca u surovom neoliberalnom kapitalizmu, smještenog između borbe za egzistenciju i težnje za slobodom. No, autor se ne zaustavlja samo na kritici: podsjeća da je optimizam zdravlje duše, a promjena uvijek moguća. 'Život je onakav kakva ti je misao', citira Marka Aurelija, pozivajući na stvaranje vlastitih mikrosvjetova u kojima se čovjek može osjećati bolje i slobodnije.

'Sve je do nas' snažna je i uznemirujuća predstava koja provocira, ali i otvara prostor za nadu i promjenu. 'Teatar je mjesto gdje se problemi otvaraju i traže rješenja. Ja otvoram problem, ali nudim i rješenje', ističe Hadžihafizbegović.

Emir Hadžihafizbegović jedan je od najistaknutijih glumaca regije, dobitnik brojnih međunarodnih priznanja, uključujući 'Zlatnog lava' na Venecijanskom filmskom festivalu i 'Srce Sarajeva' na Sarajevo Film Festivalu. Osim bogate filmske i kazališne karijere, poznat je i po autorskim projektima u kojima spaja umjetnost i društvenu angažiranost.

Ulaznice za sve izvedbe dostupne su putem Eventima.

Čitateljima tportala darujemo 2x2 ulaznice za autorsku monodramu 'Sve je do nas' (26. studenoga u zagrebačkom kinu SC), a dobitnici će biti objavljeni u utorak, 25. studenog.

Za sudjelovanje u nagradnjači klikni na gumb ispod!

klikni ako se usudiš

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
intervju: uršula cetinski

intervju: uršula cetinski

'U Ljubljani je pristup alpski, u Zagrebu mediteranski. Probleme treba rješavati, ne preuveličavati'
iza kulisa

iza kulisa

Drama Tene Štivičić o moći, autoritetu i cijeni umjetnosti premijerno u ZKM-u
SINONIM BOŽIĆA

SINONIM BOŽIĆA

Neki ratuju za karte za balet, neke nervira sama njegova pojava: Otkud uopće Orašar među Hrvatima?

najpopularnije

Još vijesti