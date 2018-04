Pogledajte kako dizajneri iz cijeloga svijeta vide toleranciju

Međunarodna izložba 'Tolerancija', koja prema ideji Mirka Ilića na temu tolerancije okuplja plakate dizajnera iz čitavog svijeta i redovito se postavlja na otvorenome, 16. travnja stiže u Zagreb, ispred Škole primijenjene umjetnosti i dizajna te ispred Muzeja suvremene umjetnosti

Mirko Ilić će 16. travnja u MSU, u 10 i 30 sati održati predavanje 'Design of Dissent', prema nazivu istoimene knjige koju je objavio s Miltonom Glaserom. Nakon toga, u 11 i 30 u MSU se otvara dio izložbe, a u 18 sati dio ispred ŠPUD-a. Posjetitelji će i u Izložbenom salonu Izidor Kršnjavi moći vidjeti radove učenika ŠPUD-a na temu tolerancije.

'Najčešći razlozi netolerancije su pripadanje 'pogrešnom' plemenu, 'pogrešna' boja kože, 'pogrešna' seksualna orijentacija,'pogrešna' religija. Tri od ova četiri 'pogrešna' razloga prouzrokovana su rođenjem. A to je nešto za što osoba zapravo nije odgovorna, nije uopće u mogućnosti kontrolirati. Dakle, ne toleriraju te kakav si rođen. Dakle, bolje je da nisi rođen. Dakle, bolje je da ne postojiš, bolje je da si mrtav. Zar to nije užasno? Uz to, te tri 'pogrešne' stvari čine maksimalno 10 posto naših razlika, u ostalih 90 posto smo isti. Želimo voljeti. Želimo biti voljeni. Želimo sigurnost. Želimo posao, hranu, vodu, krov nad glavom. Želimo dug život sebi i svojoj djeci. Zar to nije više razloga za toleranciju, nego netoleranciju? Ova izložba bi trebala biti mali vizualni podsjetnik na to', rekao je Mirko Ilić.

Jedan od autora plakata Milton Glaser poručio je kako je ključno da ljudi prigrle toleranciju.

'Ona je jedini protuotrov takmičarskom duhu koji obilježava ljudski rod. U ovom povijesnom trenutku, ovoj se riječi nerado pridaje značaj. Ono što zapravo želimo je da ona znači prihvaćanje i velikodušnost.'