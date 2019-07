Podijeljene nagrade na Tabor film festivalu

Nagrade Grand prix 17. Tabor film festivala koje su dodijeljene u subotu, u međunarodnoj konkurenciji osvojio je slovenski film 'Fundamenti/Temelji' Petra Cerovšeka, a u domaćoj 'Udahnuti život' Ivana Bošnjaka i Thomasa Johnsona

od 11. do 14. srpnja

Objašnjavajući odluku žirija Glavonić je rekao da je kod filma koji je osvojio Grand prix u međunarodnoj konkurenciji prevagnulo to što je sve članove emotivno privukao te dodao da zapravo i nije bilo loših. Redatelj pobjedničkog filma Cerovšek pojasnio je da je godinu i pol dana snimao gradilište luksuznog hotela. Sve je to snimao s prozora stana tadašnje djevojke i taj film, uz to što prati gradnju hotela, prati i vezu između njega i djevojke koja u konačnici nije uspjela. Inače, premijera filma bila je u Sarajevu, a ovo mu je prva nagrada.

Grand prix u domaćoj konkurenciji osvojio je “Udahnuti život” Ivana Bošnjaka i Thomasa Johnsona. U toj su konkurenciji dodjelijena čak tri posebna priznanja: “Mačka je uvijek ženska” Martine Meštrović i Tanje Vujasinović, “Jabuka, tri dvopek, jogurt” Anite Čeko te “Gradovi u kojima nisam bio” Damira Čučića.

Pobjednika među domaćim filmovima izabrali su studentica dokumentarnog filma na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu Sunčica Ana Veldić, autor nagrađivanih dokumentaraca Igor Bezinović te Olaf Moller, predavač povijesti filma na finskom Sveučilištu Aalto.Ov e je godine u glavnom programu međunarodnog festivala kratkometražnog filma u konkurenciji bilo četrdesetak filmova.

Umjetnički direktor Festivala Ivan Ramljak je govoreći o ovogodišnjim pobjednicima i kriterijima rekao da je, kao i uvijek pri selekciji, ideja bila odabrati filmove koji u sebi imaju nešto novo, a koji su i gledljivi te odgovaraju publici koja dolazi. Istaknuo je da se prilikom odabira nastoji dovesti na Festival ono najbolje što se pojavilo unazad godinu dana u svijetu.

„Mislim da je ove godine selekcija bila najbolja unazad četiri godine koliko radim ovaj posao. Po nekim anketama koje radimo i po reakciji publike vidimo da su zadovoljni jer se uvijek ostaje do kraja projekcije”, pojasnio je Ramljak.

Govoreći o kratkometražnim filmovima u Hrvatskoj, rekao je da je kratka produkcija jako dobra, posebice kad je riječ o animiranom i dokumentarnom filmu.

„Ne trebamo se ničega sramiti, dapače, možemo biti jako zadovoljni, a osim kvalitete imamo i kvantitetu i to ide u jako dobrom smjeru”, zaključio je Ramljak.

Direktor Festivala Nenad Borovčak je prije svega naglasio da je zadovoljan što je Festival uopće i organiziran, budući je nekoliko dana uoči manifestacije ovaj kraj zahvatila jaka oluja, no šteta je sanirana.

"Definitivno je vrijeme ove godine utjecalo na manju posjećenost kampa, što je utjecalo i na nešto manji broj posjetitelja. Publika koja je došla vidjela je odlične strane i domaće kratke filmove, kao i nekoliko retrospektiva. Tu je bilo i predavanje o afričkom filmu kojeg je pripremio Olaf Muller - kazao je Borovčak zaključujući da je na ovogodišnjem Tabor Film Festivalu ukupno prikazano više od 100 filmova. U sklopu glazbenog programa nastupilo je desetak izvođača, a zbog lošeg vremena nekoliko je koncerata otkazano.