Otvoren 17. Tabor film festival

Nakon projekcije dokumentarnog filma 'Dom boraca' Ivana Ramljaka, u dvorcu Veliki Tabor otvoren je 17. Tabor film festival koji do nedjelje 14. srpnja donosi četrdesetak stranih i domaćih filmova u konkurenciji u glavnom programu

Direktor Tabor film festivala Nenad Borovčak rekao je da taj festival ulazi rizične i vrlo zahtjevne.

'Bilo je puno posla, nije bilo jednostavno, ali došli smo do prvog dana festivala i to nas doista raduje jer raditi festival izvan kino dvorana, izvan gradova, to je ekstra veliki napor', rekao je.

U konkurenciji više od tisuću filmova

Borovčak je dodao kako je velik posao i onaj umjetnički dio - odabir filmova, a ove je godine pristiglo njih više od tisuću. Za izbor filmova u domaćoj i međunarodnoj konkurenciji bio je zadužen i umjetnički direktor festivala Ivan Ramljak.

'Nismo birali samo među prijavljenim filmovima, već i među onima s drugih festivala, a odabrali smo 26 stranih i 17 domaćih. Kao i svake godine, imamo filmove s Dalekog Istoka, iz Afrike, Amerike i vjerojatno svih europskih zemalja', rekao je Ramljak. Dodao je kako su, u usporedbi s ranijim izdanjima festivala, vidljivi pomaci u pristupu kratkom filmu te istaknuo kako je sve više filmova koji su hibridni - ne isključivo dokumentarni, animirani ili igrani, već miješaju razne forme.

'U zadnje se vrijeme vidi i uključivanje modernih tehnologija u filmove. Jako puno se koriste snimke s interneta, s ekrana mobilnih telefona. Puno toga s miješa, ali mislim da je to ove godine dosegnulo zavidnu razinu i da će biti puno inovativnih, zanimljivih filmova', dodao je umjetnički direktor Tabor film festivala.