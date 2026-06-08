Počeo Animafest: Zagreb domaćin svjetske animacije, Šuljić nakon 16 godina odlazi

Svjetski festival animiranog filma Animafest Zagreb, jedan od tri vodeća festivala animacije u svijetu koji će ove godine prikazati oko 300 filmova i ugostit jednako toliko inozemnih filmaša, otvoren je u ponedjeljak u zagrebačkom Kinu SC, tradicionalno uz dodjelu godišnjih nagrada.

Nakon šesnaest godina na mjestu umjetničkog ravnatelja Daniel Šuljić najavio je da odlazi s te funkcije. „Festival nikada nije pripadao jednoj osobi nego je bio zajedničko djelo selektora, autora profesionalaca iz svih krajeva svijeta, volontera, ljubitelja animacije, publike, institucija, gradske i državne vlasti", rekao je na otvorenju. „Sve dok su u fokusu festivala autori i umjetnost, nema bojazni za njega, a nova umjetnička ravnateljica koju ćemo predstaviti na zatvaranju imat će našu punu podršku kao i svi oni koji vjeruju u vrijednosti koje vrijeme nosi”, dodao je. Osvrnuvši se na proteklo razdoblje Šuljić je rekao kako se tehnologija jako promijenila, animacija je izašla iz kina i ušla u telefone i galerije, narastao je broj autorica i zemalja iz kojih dolaze filmovi – ove godine iz njih čak 95. „Animacija, kao i umjetnost sama, ne poznaje granice. I dok god postoje autori koji stvaraju i ljudi koje njihova djela diraju ravno u srce, ovaj festival imat će svoju dušu i svoj smisao”, poručio je.

Otvorivši festival zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet ustvrdio je da brojke govore same za sebe – bilo je više od 2100 prijava iz 95 zemalja, prikazat će se tristotinjak filmova, od čega oko 150 u natjecateljskom dijelu, a „kvantiteta sigurno nosi kvalitetu”. Joanna Quinn: Animacija je timski rad, a ja sam radila s najboljima Nagradu za životno djelo na otvorenju je primila britanska animatorica Joanna Quinn, rekavši kako joj je velika čast što je nagrađena na tako važnom festivalu koji ima divnu i bogatu povijest. „Osjećam se staro zbog nagrade zaživotno djelo, no ne brinite, napravit ću novi film. Svi koji radimo u animaciji znamo da je to timski rad, a ja sam jednostavno imala sreću raditi s najboljima”, naglasila je. U ime programa RE:ANIMA triju škola iz Portugala, Belgije i Finske, Nagradu za najbolju školu animacije u ime ovogodišnjeg dobitnika primili su Paulo Viveiros, pročelnik Odsjeka za animaciju Sveučilišta Lusófona i voditelj magistarskog studija RE:ANIMA, te Shauni De Gussem, članica Akademskog odbora RE:ANIMA i predavačica na Školi umjetnosti LUCA. Nagrada za izniman doprinos proučavanju animiranog filma dodijeljena je američkom novinaru, kritičaru i povjesničaru animacije Amidu Amidiju, koji je rekao kako ima smisla što je dobio nagradu upravo u Zagrebu. „Kada sam prije 22 godine prvi put došao u Europu otišao sam na samo dva festivala, u Annecy i Zagreb jer sam znao sam da su to najvažniji festivali koje moram posjetiti”, istaknuo je. U večeri otvorenja počelo je i Veliko natjecanje kratkometražnog filma s Oscarom nagrađenim kanadskim lutka-filmom „Djevojka s bisernim suzama” Chrisa Lavisa i Macieka Szczerbowskog, svjetskom premijerom humorističnog lutka-filma „Molim te” Anne Mantzaris u kojem glas daje i Stellan Skarsgård. Prikazuje se i meditativna biografija vijetnamske školjkarice „Djevojka od vode” Sandre Desmazières ovjenčana Césarom, 3D ironijski komentar na "osobni rast i razvoj" Zacharyja (Zaka) Margolisa „Kako se hoda”, društvenokritički film „Karla i njezine noge” Christopha Büttnera, te novi rad kolumbijsko-francuskog autora Nieta „Um” nadahnut stvaralaštvom Daichija Morija.