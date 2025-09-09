Animafest osvojio Kinu: stotine tisuća ljudi razgledalo izložbu o pola stoljeća festivala

Animafest Zagreb, jedan od najznačajnijih svjetskih festivala animiranog filma, dobio je veliko priznanje u Kini: izložbu o pola stoljeća njegove povijesti u Hangzhou je tijekom tri mjeseca posjetilo čak 240 tisuća ljudi

Izložba "Animafest Zagreb - 50 Years of the World Festival of Animated Film: In Dialogue with Hangzhou", koja se održala u Kini od 29. svibnja do 31. kolovoza, imala je 240 tisuća posjetitelja, objavio je Muzej suvremene umjetnosti (MSU), koji ju je organizirao s kineskim partnerima. Na tom sveobuhvatnom prikazu više od pola stoljeća povijesti festivala, koji je oblikovao hrvatsku i međunarodnu animacijsku scenu te postavio Zagreb na globalnu kartu animacije, zagrebački muzej surađivao je s China International Cartoon & Animation Festival (CICAF) i China Cartoon and Animation Museum u Hangzhouu.

Utemeljen 1972. uz potporu ASIFA-e i oslonjen na kreativna postignuća Zagrebačke škole crtanog filma, Animafest je vrlo brzo postao mjesto susreta, razmjene i otvorenog dijaloga, povezujući Istok i Zapad, afirmirane i mlade autore i mlade stvaraoce, uvijek s naglaskom na umjetničku slobodu i istraživački duh. Kroz bogatu arhivsku građu, plakate, fotografije, festivalske kataloge, filmske ulomke, korespondenciju i osobna svjedočanstva, izložba je pokazala zašto je Animafest nadrastao okvire tradicionalnog filmskog festivala. Središnji dio izložbe bio je posvećen izboru nagrađenih filmova iz različitih razdoblja, koji daju uvid u likovnu raznolikost, tematsku slojevitost i umjetničke dosege koje je festival promicao.

Poseban segment izložbe posvećen je Zagrebačkoj školi crtanog filma, čiji su autori, među njima i Oscarom nagrađeni Dušan Vukotić, oblikovali prepoznatljiv vizualni jezik temeljen na redukciji, simbolici, duhovitosti i kritičkom promišljanju društva. Jedan od ključnih autora kojemu izložba posvećuje posebnu pažnju jest Borivoj Dovniković Bordo – animator, redatelj i karikaturist, dugogodišnji umjetnički direktor festivala, svjedok i suoblikovatelj njegovih najvažnijih razdoblja, te neumorni zagovornik animacije kao autonomnog, osobnog i slobodnog umjetničkog izraza. Uz povijesni pregled, dio se bavio suvremenom hrvatskom animacijom, autorima koji su u posljednjim desetljećima ostvarili značajne međunarodne uspjehe, često djelujući u okviru nezavisne produkcije. Njihovi radovi svjedoče o kontinuitetu ideja Zagrebačke škole crtanog, ali i o novim narativima, estetikama i tehnikama koje oblikuju današnju animacijsku praksu, napominju iz MSU-a.

