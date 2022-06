Petra Radin oduševila novom predstavom: Svakom projektu pristupam s istim žarom, bilo da se radi o vojnom mimohodu ili predstavi za djecu

Nova predstava 'Napokon orkestar' autorica Petre i Paole Radin, u režiji Petre Radin i izvedbi Zagrebačke filharmonije, premijerno izvedena na svečanom otvorenju nedavno održanog 62. MDF u Šibeniku, opet pomiče granice u stvaralaštvu za djecu i dokazuje da su djeca željna ovakvih projekata. Predstava je izmamila osmijeh na lica djece ali i starijih, a o njoj smo za tportal pričali sa svestranom i talentiranom umjetnicom Petrom Radin

Kada je od glazbenika čula da su im nakon premijere djeca prilazila, zahvaljivala i grlila ih, znala je, kaže nam, da je to - to. Mjeseci i mjeseci rada se kriju iza četrdesetminutne predstave koju je publika imala priliku vidjeti i na Hrvatskoj radio televiziji, a za čiju su pretpremijeru i premijeru na 62. Međunarodnom festivalu djeteta u Šibeniku ulaznice prodane u sat vremena. Na početku razgovora redateljica iza koje su brojni hvaljeni angažmani i ostvarenja govori nam da nikada nije izgubila nadu da će kazališne i koncertne dvorane biti opet pune.

Jeste li zadovoljni reakcijama publike?

Prezadovoljna. Publika, pogotovo ova najmanja ne može lagati. (smijeh) Tijekom cijele predstave su reakcije bile otvorenim pljeskom, plesom i spremnim odgovorima djece. Ulazak svake obitelji instrumenata i svaki song bili su popraćeni pljeskom, a na kraju su to zapečatili zagrljaji male publike s orkestrom i solistima. Meni dovoljno da znam da se naš trud isplatio. Posebno me se dojmila kritika dvanaestogodišnje djevojčice Ave Klisović, koja je napisala na stranicama Međunarodnog festivala djeteta: 'Ova predstava je stvarno bila magična! Nisam prije doživljavala klasičnu glazbu na takav način. Umjetnost sviranja su nam približili na jako zanimljiv način. Pokazali su nam glazbala kroz obitelji i pričali priču o Zvukogradu. Ovo je jedna od najboljih i najemotivnijih predstava koje sam ikada pogledala.' Evo, zbog nje smo sve ovo radili!

Iza vas su uspješni projekti, na što ste posebno ponosni?

Na to da svakom projektu pristupam s istim žarom i entuzijazmom, bilo da se radi o vojnom mimohodu, predstavi za djecu, ili interaktivnom performansu. Uvijek imam sličan pristup, a to je da osluškujem suradnike na projektu, jer, kako i sama poruka predstave glasi - umjetničko djelo nastaje suradnjom, harmonijom, osluškivanjem okoline i sukreatora u istoj priči. Nitko se tu ne ističe, ne smije prevladati niti jedna dimenzija umjetnosti, već svi zajedno trebamo raditi da bi priča, to jest poruka, bila iznesena. A poruke su važne, jer je umjetnost aktualna, ona odgovara na trenutno stanje svijesti i svijeta. I savjesti, koja povlači odgovornost – da svi mi, na svoj način možemo pridonijeti boljitku. Jer, egzistencija nije samo ona materijalna, dapače, ona je duhovna, umjetnička. Pri kraju predstave, nakon minute šutnje, izvođači se pitaju kakav bi to svijet bio bez umjetnosti – bez glazbe, slika, pisane riječi... pa tko bi opjevao ljubav? A, ljubav je ta koja nas i dalje drži zajedno.