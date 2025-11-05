Otvoren natječaj za sudjelovanje na 36. Animafestu: Ovo su uvjeti

Svjetski festival animiranog filma - Animafest Zagreb otvorio je natječaj za autore koji žele sudjelovati na 36. izdanju, koje će se održati od 8. do 13. lipnja 2026. s kratkim i dugim animiranim filmovima, snimljenima nakon 1. siječnja ove godine
Kratkometražni filmovi, maksimalnog trajanja 40 minuta, mogu se prijaviti putem online obrasca za Natjecanje kratkometražnog filma, Natjecanje studentskog filma s radovima produciranima u obrazovnim institucijama, Natjecanje filmova za djecu i mlade i Natjecanje hrvatskog filma, s filmovima hrvatskih redatelja ili filmovima kojima je bar jedna od zemalja produkcije Hrvatska.
Dugometražni filmovi. minimalnog trajanja 40 minuta, prijavljuju se za Natjecanje dugometražnog filma.
Rok za prijavu kratkometražnih filmova u svim kategorijama je 1. veljače, a za dugometražne filmove 15. ožujka iduće godine.
Animafest od osnutka 1972. kroz natjecateljske programe, retrospektive, prezentacije, izložbe, pitching forume, predavanja, nagrade, panorame, radionice i popratne sadržaje doprinosi promociji umjetnosti animacije u svijetu, ali i Zagreba koji u tjednu festivala živi u ritmu festivala.
Kvalifikacijski je festival za prestižne filmske nagrade BAFTA i Oscar, za kojega osim pobjednika Velikog natjecanja kratkometražnog filma, u obzir ulazi i onaj iz Natjecanja hrvatskog filma.