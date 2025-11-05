Otvoren natječaj za sudjelovanje na 36. Animafestu: Ovo su uvjeti

Kratkometražni filmovi, maksimalnog trajanja 40 minuta, mogu se prijaviti putem online obrasca za Natjecanje kratkometražnog filma, Natjecanje studentskog filma s radovima produciranima u obrazovnim institucijama, Natjecanje filmova za djecu i mlade i Natjecanje hrvatskog filma, s filmovima hrvatskih redatelja ili filmovima kojima je bar jedna od zemalja produkcije Hrvatska.

Dugometražni filmovi. minimalnog trajanja 40 minuta, prijavljuju se za Natjecanje dugometražnog filma.

Rok za prijavu kratkometražnih filmova u svim kategorijama je 1. veljače, a za dugometražne filmove 15. ožujka iduće godine.