online obrazac

Otvoren natječaj za sudjelovanje na 36. Animafestu: Ovo su uvjeti

M.Da./Hina

05.11.2025 u 02:01

tportal
Izvor: Screenshot / Autor: PROMO
Bionic
Reading

Svjetski festival animiranog filma - Animafest Zagreb otvorio je natječaj za autore koji žele sudjelovati na 36. izdanju, koje će se održati od 8. do 13. lipnja 2026. s kratkim i dugim animiranim filmovima, snimljenima nakon 1. siječnja ove godine

Kratkometražni filmovi, maksimalnog trajanja 40 minuta, mogu se prijaviti putem online obrasca za Natjecanje kratkometražnog filma, Natjecanje studentskog filma s radovima produciranima u obrazovnim institucijama, Natjecanje filmova za djecu i mlade i Natjecanje hrvatskog filma, s filmovima hrvatskih redatelja ili filmovima kojima je bar jedna od zemalja produkcije Hrvatska.

Dugometražni filmovi. minimalnog trajanja 40 minuta, prijavljuju se za Natjecanje dugometražnog filma.

Rok za prijavu kratkometražnih filmova u svim kategorijama je 1. veljače, a za dugometražne filmove 15. ožujka iduće godine.

vezane vijesti

Animafest od osnutka 1972. kroz natjecateljske programe, retrospektive, prezentacije, izložbe, pitching forume, predavanja, nagrade, panorame, radionice i popratne sadržaje doprinosi promociji umjetnosti animacije u svijetu, ali i Zagreba koji u tjednu festivala živi u ritmu festivala.

Kvalifikacijski je festival za prestižne filmske nagrade BAFTA i Oscar, za kojega osim pobjednika Velikog natjecanja kratkometražnog filma, u obzir ulazi i onaj iz Natjecanja hrvatskog filma.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
book hub i FERBOOK

book hub i FERBOOK

Tportalova čitaonica počela s radom: Evo kako generacija Z čita Olju Knežević
TV KRITIKA ZRINKE PAVLIĆ

TV KRITIKA ZRINKE PAVLIĆ

'The Lowdown': Ethan Hawke je savršen kao 'bijeli spasitelj' u novom hitu s američkog juga
BOOK&ZVOOK U AKCIJI

BOOK&ZVOOK U AKCIJI

Od psihijatrije na Rabu do tvornice ribe na Dugom otoku: Audioknjige se raspršile po Hrvatskoj

najpopularnije

Još vijesti