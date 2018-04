Osvojite ulaznice za Filozofski teatar s Adamom Curtisom

Nastavljajući ovogodišnju sezonu, novi gost Filozofskog teatra pri Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu 29. travnja britanski je filmski redatelj Adam Curtis

Režiser kultnog statusa čiji filmovi istražuju suvremeni svijet kroz prepoznatljiv spoj uzbudljive montaže sa psihologijom, filozofijom i povijesti politike, po prvi će puta nastupiti pred hrvatskom publikom u HNK. Tokom svoje karijere usko je surađivao sa BBC-om, a jedna od njegovih najdražih tema je, kako kaže sam Curtis, 'moć i kako moć djeluje u društvu'.

Jedan od njegovih najpoznatijih filmova i u Hrvatskoj svakako je 'Stoljeće sebstva' ('The Century of the Self') u kojem je pokazao na koji je način od Freuda, preko njegova nećaka Edwarda Bernaysa, pa sve do današnje Amerike izmišljena struka koja se i u Hrvatskoj danas zove PR ('Public Relations'), dok bi pravi termin po Curtisu - i Freudovu nećaku - trebao biti 'propaganda'. Jedna od tema koja prožima sve Curtisove filmove jest kako su različite elite (od nacista do Busha, a odnedavno i Trumpa) koristile ideologiju ne samo kako bi nametnule svoj pogled na svijet, već i osvojile i održavale vlast. Među njegovim najpoznatijim filmovima osim 'Stoljeća sebstva' su 'Pandorina kutija' (1992), 'Moć noćnih mora' (2004), 'Zamka: što se dogodilo s našim snom o slobodi' (2007), a najnoviji dokumentarac 'Hipernormalizacija' (2016) istražuje što se dogodilo sa postsocijalističkim društvima uslijed ekspanzije kapitalizma.

Najavljujući novog gosta, urednik i voditelj Filozofskog teatra Srećko Horvat sažima zašto smatra da je upravo u ovom trenutku važno što Curtis konačno dolazi u Hrvatsku: 'Adam Curtis je već barem dva desetljeća prisutan kao kultna figura među hrvatskom publikom kojoj je stalo da protumači i shvati današnji svijet, od takozvane postsocijalističke tranzicije pa sve do kapitalističkog realizma. U doba u kojem nam se iznova nameću razne ideologije, upravo je gostovanje Adama Curtisa prijeko potreban pogled iza kulisa moći, tehnokracije i ideologije'.

U sklopu Filozofskog teatra s Adamom Curtisom 29. travnja u HNK, hrvatska će publika ekskluzivno imati prilike vidjeti i neke od isječaka iz autorovih najnovijih radova, a sudeći po temama kojima se Curtis dosad bavio, očekuje nas intrigantna noć u HNK.

