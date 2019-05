Osvojite knjigu 'Kartograf pokušava ucrtati put prema Sionu'

Povodom 12. međunarodnog književnog festivala Vrisak, koji će se održati od 12. do 19. svibnja u Rijeci, poklanjamo jedan primjerak knjige 'Kartograf pokušava ucrtati put prema Sionu'

Već samim naslovom, knjiga Keija Millera, jamajkanskog pjesnika nastanjenog u Velikoj Britaniji, transparentno nas uvodi u svoj kompleksan i istovremeno na neke od temeljnih kategorija koje definiraju čovjekovu egzistenciju sveden svijet. Miller je usredotočen na Jamajku kao društveno-povijesnu realnost i kao legendu, simbol i mit – prelomljen kako kroz očište historiografije tako i pop‑kulture – ali i izvanjski, postkolonijalizmom obilježen pogled koji presudno oblikuje njezinu percepciju, prije svega u 'Babilonu' – još uvijek beziznimno dominantnom, bijelom svijetu i pripadajućem poretku. Rastafarijanizam i reggae-kultura miješaju se s legendama robova i narativima robovlasnika, patois siromaških geta s rafiniranim književnim standardom. Povijest potlačenih u ovom uzbudljivom pjesničkom putovanju napokon ispisuje i vlastitu geografiju: mapira vlastiti, trnovit put prema osobnoj i kolektivnoj slobodi.

'U ovoj upečatljivoj zbirci poezije pjesma o neuništivosti ljudskog duha svjetluca poput plamena u tmini.'

Poetry London

'Ova Kei Millerova zbirka učvršćuje njegov status kao jednog od najosjetljivijih i najuzbudljivijih pjesnika u Škotskoj.'

The Scotsman

'Podignite visoko krovnu gredu, jer evo nove snažne osobnosti u suvremenoj poeziji, čiji je glas prožet nesvakidašnjim autoritetom.'

Lorna Goodison, jamajkanska pjesnikinja, profesorica na Sveučilištu Michigan

AUTOR

Kei Miller

Kei Miller (1978.) višestruko je nagrađivani jamajkanski pjesnik, prozaik, esejist, bloger i sveučilišni profesor. Doktorirao je na Sveučilištu u Glasgowu, gdje je godinama predavao karipsku književnost, a odnedavna je djelatnik Sveučilišta u Exeteru, gdje predaje kreativno pisanje. Za svoj književni rad ovjenčan je brojnim prestižnim nagradama i priznanjima, između ostaloga dobitnik je potpore Caribbean Rhodes Trust Fellowship iz kulturalnih studija i nagrađen je Medaljom Silver Musgrave Jamajkanskog instituta. Također, sastavio je i uredio jedinstvenu i vrlo hvaljenu antologiju novijeg karipskog pjesništva. Za svoj treći roman Augustown (2016.) nagrađen je Nagradom Bocas za karipsku književnost, a 2018. dodijeljena mu je i Karipska nagrada Anthony N Sabga za izvrsnost u književnosti i umjetnosti. Do sada je objavio sljedeće naslove: Fear of Stones and Other Stories (kratke priče, 2006.), Kingdom of Empty Bellies (poezija, 2006.), There Is an Anger That Moves (poezija, 2007.), New Caribbean Poetry: An Anthology (antologija, 2007.), The Same Earth (roman, 2008.), The Last Warner Woman (roman, 2010.), A Light Song of Light (poezija, 2010.), Writing Down the Vision: Essays and Prophecies (eseji, 2013.), The Cartographer Tries to Map a Way to Zion (poezija, 2014.), Augustown (roman, 2016.).

PREVODITELJ

Damir Šodan

Damir Šodan (Split, 1964.), pjesnik, prevoditelj, urednik i nagrađivani dramski pisac diplomirao je engleski jezik i povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Do sada je objavio dvadesetak naslova, uključujući i antologiju suvremene hrvatske 'stvarnosne' poezije, Drugom stranom (2010.), kao i brojne prijevode iz mahom angloameričke poezije (Charles Bukowski, Raymond Carver, Charles Simic, Leonard Cohen, Frank O’Hara i dr.). Urednik je prijevodne poezije u časopisu Poezija HDP-a i član Hrvatskog centra PEN-a. Više od dva desetljeća radio je kao prevoditelj za Ujedinjene narode u Nizozemskoj, a danas je slobodni književnik i književni prevoditelj. Živi u Haagu i u Splitu.

Čitateljima tportala darujemo jedan primjerak knjige 'Kartograf pokušava ucrtati put prema Sionu', a dobitnik će biti objavljen u ponedjeljak, 20. svibnja.