Organizatori donijeli tešku odluku: Odgođen Motovun Film Festival

Središnji program ovogodišnjeg Motovun Film Festivala, koji se trebao održati od 30. srpnja do 1. kolovoza, odgođen je do daljnjega zbog pogoršanja epidemiološke situacije vezane uz koronavirus

Direktor festivala Igor Mirković rekao je da je u trenutku kada su odlučili održati festival, broj oboljelih u Hrvatskoj bio na nuli, a optimizam u porastu - no i tada su znali da moraju biti spremni na reakciju ako se trendovi promijene. Odgađanje festivala vidi kao 'rezultat našeg osjećaja odgovornosti za posjetitelje, stanovnike Motovuna i više od stotinu članova festivalske ekipe, te nastojanja da odgovornim ponašanjem doprinesemo općem boljitku'.

'Ovu najtežu odluku donosimo u nadi i vjeri da će ova godina biti samo jedna kratka stanka u dugom životu festivala na čarobnom Brdu filmova', izjavio je. Po njegovim riječima, ekipa festivala svakako želi da filmovi koje su pripremili stignu do publike, što će se ove godine i dogoditi, samo u prilagođenom obliku izmještenom iz malenog Motovuna.

Program za djecu i mlade Buzz@teen u susjednom Buzetu održat će se prema planu od 23. do 26. srpnja, s obzirom da njegov format ne uključuje popratna događanja koja su procijenjena rizičnima. Iz istog razloga i dalje se pripremaju i planirane projekcije diljem Istarske županije.Najavljeni su i programi na zagrebačkoj ljetnoj pozornici Tuškanac od 31. srpnja do 3. kolovoza, kao i ljetne projekcije duž jadranske obale te opsežniji program u zagrebačkoj Laubi od 27. kolovoza do 6. rujna. Po potrebi, dio programa mogao bi biti predstavljen online.