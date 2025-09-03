Oksanen na FSK-u: Seksualno nasilje efikasnije od oružja

Seksualno nasilje je efikasnije za uništavanje zajednice nego oružje, poruka je razgovora finske autorice Sofi Oksanen i novinarke Barbare Matejčić, održanog povodom Festivala svjetske književnosti (FSK) u srijedu u HNK-u

'Seksualnim nasiljem se nastoji uništiti zajednica - uništavaju se obitelji i generacije, a može se gledati na to i kao biološko oružje, jer se iz takvoga nasilja rađaju djeca', poručila je Oksanen, autorica knjige 'Istom rijekom dvaput: Putinov rat protiv žena', u kojoj se bavi ruskim režimom kao globalnom prijetnjom ženama. Govoreći o užasnim zločinima koje su ruski vojnici počinili protiv Ukrajinki i Ukrajinaca, kazala je da su bili javni. 'Tjerali bi ljude da im svjedoče - ratni zarobljenici bili su primorani svjedočiti silovanjima drugih zatvorenika, kao roditelji djece, i obratno. Radi se o uništenju zajednice', poručila je. Dodala je da mnoge Ukrajinke 'nisu bile svjesne toga da su silovanja ratni zločini'.

U razgovoru je prema programu Festivala, trebala sudjelovati i spisateljica Slavenka Drakulić, no nije mogla doći iz zdravstvenih razloga. Oksanen je istaknula da je pisanje Drakulić na nju jako utjecalo. 'Prije toga sam bila svjesna postojanja tih zločina, ali nisam o njima čitala u knjigama. A kad ne pročitaš u knjizi, čini ti se da možda nije tako važno, ili da se o tome ne treba razmišljati', kazala je. Matejčić je naglasila da se Oksanen definira kao 'postkolonijalna autorica'. Oksanen je to objasnila kazavši da je Rusija 'posljednja kolonijalna sila u Europi'. 'U svojoj povijesti, Rusija je bila carstvo, širila je granice, kao što su to činile i kolonijalne sile Europe. No europske kolonijalne sile to više nisu, u smislu u kojemu su bile, a Rusija i dalje jest. O tome ne govorimo, jer Rusija ne želi da o njoj govorimo kao o kolonijalnoj sili', pojasnila je.