Fernando Aramburu: Uloga pisaca jest oteti tragedije zaboravu

Roman Dječak najnovije je djelo španjolskog pisca Fernanda Aramburua kojeg je moderator, pisac i urednik Roman Simić ocijenio kao roman koji iz niza praznina pripovijedanjem stvara priču.

U sjedištu te priče je pogibija dječaka koji je tek jedna od pedesetak žrtava eksplozije plina u španjolskom gradu Ortuelli, a koju na različite načine proživljavaju njegov djed, majka i otac.

Odgovarajući na pitanje o tome zašto je baš odabrao pisati o tragediji u Ortuelli, Aramburo navodi kako voli pisati o svom rodnom kraju, Baskiji te općenito o ljudima koji žive ili su živjeli ondje.

No, pritom uvijek nastoji, tvrdi, ne staviti njihovu bol pod povećalo, već želi u prvi plan staviti suosjećanje prema žrtvama koje nastoji razumjeti. Uloga pisca je, ističe, pisati o boli i pronaći način da se bol ne zaboravi, oteti ju zaboravu.

Definira ga, napominje, njegova uloga promatrača, a koja potječe iz djetinjstva kad se sam zabavljao smišljajući priče o nepoznatim ljudima iz okruženja, a koje se pretočilo i u njegovo pisanje.

Iako je radnja romana Dječak unutar povijesnog događaja, ona priča o izmišljenim ljudima.