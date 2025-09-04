Fernando Aramburu: Uloga pisaca jest oteti tragedije zaboravu

Španjolski pisac Fernando Aramburu koji je u svom novom romanu Dječak pisao o tragičnoj eksploziji plina u Ortuelli rekao je u srijedu u Zagrebu u sklopu Festivala svjetske književnosti (FSK) da uloga pisaca jest oteti tragedije zaboravu
Roman Dječak najnovije je djelo španjolskog pisca Fernanda Aramburua kojeg je moderator, pisac i urednik Roman Simić ocijenio kao roman koji iz niza praznina pripovijedanjem stvara priču.
U sjedištu te priče je pogibija dječaka koji je tek jedna od pedesetak žrtava eksplozije plina u španjolskom gradu Ortuelli, a koju na različite načine proživljavaju njegov djed, majka i otac.
Odgovarajući na pitanje o tome zašto je baš odabrao pisati o tragediji u Ortuelli, Aramburo navodi kako voli pisati o svom rodnom kraju, Baskiji te općenito o ljudima koji žive ili su živjeli ondje.
No, pritom uvijek nastoji, tvrdi, ne staviti njihovu bol pod povećalo, već želi u prvi plan staviti suosjećanje prema žrtvama koje nastoji razumjeti. Uloga pisca je, ističe, pisati o boli i pronaći način da se bol ne zaboravi, oteti ju zaboravu.
Definira ga, napominje, njegova uloga promatrača, a koja potječe iz djetinjstva kad se sam zabavljao smišljajući priče o nepoznatim ljudima iz okruženja, a koje se pretočilo i u njegovo pisanje.
Iako je radnja romana Dječak unutar povijesnog događaja, ona priča o izmišljenim ljudima.
No, pisac ih nastoji oživotvoriti tako što ih uspoređuje sa stvarnim ljudima, posebice djedovima koje nikad nije upoznao.
Aramburo drži da on samo stvara riječi, a na čitatelju je da stvori priču, ovisno o tome tko je i kakva su njegova iskustva.
Posebno mjesto u njegovom romanu zauzimaju deset kratkih poglavlja u kojima tekst biva personificiran i kritički raspravlja s autorom, a što je tehnika koju primjenjuje kako bi, na neki način, sam od sebe tražio odgovornost, kao intimni dnevnik samom sebi.
Iako govori o tragediji koja je nepojmljiva, gubitku djeteta, romanom Aramburo želi očuvati takve tragedije od zaborava i izvući ih na svjetlo. Sudbina je svih tragedija da utonu u zaborav, a dužnost je pisaca, ističe, da podsjećaju ljude o njima i tako odaju počast žrtvama.
Razgovor je održan u sklopu Festivala svjetske književnosti (FSK) koji se održava u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu od 31. kolovoza do 4. rujna u organizaciji nakladničke kuće Fraktura.