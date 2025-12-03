Stanković predstavio svoju novu knjigu 'F32': Put izlječenja postoji

Knjiga je podijeljena u dva dijela - u prvom su reakcije čitatelja na prvu knjigu te u njemu Stanković ispisuje susrete i iskustva koje je doživio s ljudima na koje je njegova knjiga utjecala, a u drugom su priče koje je imao prilike čuti što u svojem procesu liječenja, što od drugih ljudi.

Nakon što je u prvoj knjizi 'Depra' progovorio o vlastitoj borbi s depresijom, jednoj od najčešće prešućivanih tema u društvu, Stanković je sada čitateljima predstavio 'svojevrstan nastavak' objavljen u izdanju Telegrama.

'Ove priče dokazuju koliko je ta bolest prisutna među nama i koliko je čitanje knjige 'Depra' pomoglo u njihovu izlasku u javnost. Zajedničko je svim svjedocima da su dobili oznaku F32, oznaku za kliničku dijagnozu depresivne epizode prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti, oznaku koja će zauvijek ostati u liječničkim kartonima', istaknuo je Stanković.

Iako teška i ozbiljna ova knjiga, navodi Stanković, donosi iskustva i poruke da put izlječenja postoji, te kako, unatoč bolesti, život može biti smislen i podnošljiv.

'Vjerujem da je moja osobna trauma dodirnula duše mnogih koji su osjetili potrebu ne samo ispričati svoju priču nego se i pokušati izliječiti. U drugoj knjizi pišem o reakcijama ljudi i o tridesetak slučajeva ljudi koji su mi se obraćali i ispričali svoje priče, a ja sam ih malo literarizirao i prepričao ih', naglasio je.

Dodao je kako njegovo iskustvo nakon prve objavljene knjige govori da su depresivci, kako je rekao 'svuda oko nas jer je to bolest s kojom se ljudi bore kako znaju i umiju'.

'Neki šute i trpe, neki piju i trpe, neki se drogiraju i trpe. Neki odu liječniku i izliječe se, a neki dignu ruku na sebe. Tako to ide s depresijom. Kroz vlastiti primjer borbe s depresijom pokušavam dati nadu drugim ljudima koji su u sličnoj situaciji da se vrijedi boriti i da 80 posto ljudi kada potraže medicinsku pomoć, a imaju dijagnozu kliničke depresije, može dobro živjeti s tom bolešću', poručio je Stanković.