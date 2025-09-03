Kaplan: Dobru književnost ne čini odabir teme ni mjesto u kojem književnik živi

Roman je nastao za vrijeme spisateljske stipendije na rezidenciji u primorskom mjestu, netom se pojavio u nakladi Frakture, te predstavljen u okviru Festivala svjetske književnosti (FSK) u Zagrebu.

Poetski snažno i s mnogo empatije Almin Kaplan bez zadrške ulazi duboko pod kožu svojih junaka, ispisujući njihovu ne tako blistavu sadašnjost i tešku prošlost, no u njihovim životima svakoga dana poput rose na listu zabljesnu divni događaji i sitnice koje život čine sretnim i veličanstvenim, rečeno je o romanu.

Teme o kojima se piše nisu važne same po sebi, nago 'koliko je knjiga dobra, koliko smo uspjeli zadovoljiti formu koju smo odabrali', kazao je Kaplan i dodao da ne misli da o ratu treba ili ne treba pisati.

Priča koju slušam već dugo da ne treba više pisati o ratu je možda reakcija mladih ljudi koji su frustrirani jer se ne snalaze dobro; mi imamo to iskustvo rata, a oni nemaju. 'Taj jaz nekako je potrebno izmiriti, što nije to baš jednostavno', kazao je.

Također, kazao je da su mu i podjele na književnost i poeziju nepotrebne. Razumije kad je to čitateljima bitno da se zna 'jesi ovo ili ono' ali kad to dolazi od književne kritike, to mu je, kaže 'uvijek bilo malo onako sumnjivo'.