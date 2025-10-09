Od Lyncha do Dušana Vukotića: Što sve donosi DA2, festival filmova o arhitekturi i dizajnu

S jedanaest filmova koji otkrivaju ne samo profesionalni rad i kreativne procese odabranih umjetnika, nego i njihove intimne, često dirljive priče, festival će se, osim u u Institutu Liszt - Mađarskom kulturnom centru, od 23. listopada do 1. studenoga održati online za publiku diljem Hrvatske.

Osam filmova natječe se za nagradu Iskra, a mnogi će imati svoje hrvatske i regionalne premijere, izvijestio je organizator.

„Svake godine otkrivamo sve više iznimnih filmova koji bilježe živote umjetnika i stvaralaca, filmova nastalih iz nadahnutih biografija, hrabrih projekata i predanih istraživanja, iz svijeta filma, umjetnosti i arhitekture,“ rekla je umjetnička direktorica i selektorica DA2 – Zagreb Design, Art & Architecture Film Festivala, Tina Hajon.

„Mnogima iz ovogodišnje selekcije jednostavno nismo mogli odoljeti, pa smo u odnosu na prethodna festivalska izdanja, odlučili proširiti filmski program, želeći publici ponuditi još bogatije i inspirativnije filmsko iskustvo”, dodala je.

Hajon je najavila i da su pokrenuli Regionalni fokus, kojim žele približiti domaće autore festivalskoj publici, a koji će otvoriti film o animatoru, scenaristu i redatelju, jedinom hrvatskom oskarovcu, Dušanu Vukotiću.

„Većinu filmova možete vidjeti samo na DA2 Film Festivalu, stoga vas pozivamo da nam se pridružite i zajedno krenemo na putovanje kroz razne svjetove”, poručila je.

Od Davida Lyncha do Dušana Vukotića

Festival otvara film “David Lynch: Enigma u Hollywoodu” Stéphanea Gheza, koji istražuje kako je autor s margine postao jedno od najutjecajnijih imena suvremenog filma.

„Od Eraserheada do Twin Peaksa, Lynchov svijet snova, tame i slobode stvaranja otkriva se kroz svjedočanstva njegovih najbližih suradnika i glumaca – u fascinantnom portretu umjetnika koji je zauvijek promijenio lice kinematografije, koji na DA2 dolazi i kao in memoriam nedavno preminulom redatelju”, ističe se u najavi.

U programu je i “Ada – moja majka arhitektica” Yael Melamede, koja s nježnošću i divljenjem bilježi život i djelo svoje majke, istaknute arhitektice Ade Karmi Melamede, postavljajući univerzalna pitanja o ravnoteži između profesionalne strasti i osobnog života, ali i o idealima koji oblikuju društvo.

Slijedi film “Kandinski: Boje zvukova” Pierre-Henrija Giberta, novo čitanje stvaralaštva Vasilija Kandinskog, u kojemu se otkriva njegova sposobnost da boje pretvori u melodije, a slike u glazbu, spajajući osjetila u jedinstveno iskustvo.

Tu je i “Lewerentz: Božanska tama” Svena Blumea, o svijetu švedskog arhitekta Sigurda Lewerentza, tajanstvenog majstora modernizma, uz rijetke arhivske snimke i poetski portret stvaratelja čije građevine odišu tihom snagom i duhovnom dubinom.

“Klimatska umjetnost: od prosvjeda do utopije” Mathiasa Fricka, film je u kojem suvremeni umjetnici poput Olafura Eliassona, Sebastiãoa Salgada i Agnes Denes prikazuju kako umjetnost može biti sredstvo djelovanja protiv klimatskih promjena, ali i kritizira strukture umjetničkog svijeta, njegov ugljični otisak i paradokse međunarodnih sajmova, pružajući snažan portret scene koja balansira između idealizma i stvarnosti.

Festivalski vikend počinje u subotnje jutro projekcijom filma “Regularno ili Super: Pogledi na Miesa van der Rohea”, Patricka Demersa i Josepha Hillela, koji istražuje opus jednog od najznačajnijih arhitekata svih vremena, a nastavlja se dokumentarcem “Nuvola: Otvoren projekt za grad” redatelja Luce Caona, koji kroz vizuru arhitekta Cina Zucchija otkriva kako je Torino pronašao novi urbani ritam u impresivnom kompleksu Nuvola Lavazza.

Slijedi film “Schindler: Arhitekt prostora” Valentine Ganeve, portret Rudolpha Schindlera, austrijskog arhitekta koji je promijenio arhitektonski pejzaž Los Angelesa i postavio temelje onoga što se danas smatra kalifornijskim načinom života, koji istražuje njegovu filozofiju prostorne arhitekture u kontrastu s Internacionalnim stilom i govori o njegovom složenom odnosu s mentorom Frankom Lloydom Wrightom i rivalom Richardom Neutrom.

Večer zatvara “Tiranska urota” Manfredija Lucibella, priča o fotografu i umjetničkom direktoru Olivieru Toscaniju koji je prihvatio poziv da organizira prvi Tiranski bijenale, briše granicu između istine i manipulacije, otkriva slabosti umjetničkog tržišta, intelektualne mode i krhkost kriterija estetske prosudbe.

Zadnji dan festivala donosi filmove “Vude, ti si pobijedio” Senada Šahmanovića o Dušanu Vukotiću čiji je "Surogat" ušao u povijest svjetske animacije , te “Thom Browne: Krojač snova” Reinera Holzemerа, o jednom od najutjecajnijih dizajnera današnjice, perfekcionistu i sanjaru koji je redefinirao pojam stila i sam čin odijevanja.

Nakon projekcija, u okviru programa “Šta DA?” stručnjaci i kreativci govorit će o filmovima i njihovim protagonistima. DA2 Film Festival nastaje u produkciji Pari Pikule i Secret Arts Cinema.