SEDMO IZDANJE

Od Lyncha do Dušana Vukotića: Što sve donosi DA2, festival filmova o arhitekturi i dizajnu

B. S. / Hina

09.10.2025 u 13:20

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Da2
Bionic
Reading

U svom sedmom izdanju, DA2 – Zagreb Design, Art & Architecture Film Festival, koji će se održati od 22. do 26. listopada u Institutu Liszt, prikazat će se izbor recentnih dugometražnih dokumentaraca posvećenih najznačajnijim autorima iz svijeta dizajna, arhitekture i umjetnosti.

S jedanaest filmova koji otkrivaju ne samo profesionalni rad i kreativne procese odabranih umjetnika, nego i njihove intimne, često dirljive priče, festival će se, osim u u Institutu Liszt - Mađarskom kulturnom centru, od 23. listopada do 1. studenoga održati online za publiku diljem Hrvatske.

Osam filmova natječe se za nagradu Iskra, a mnogi će imati svoje hrvatske i regionalne premijere, izvijestio je organizator.

„Svake godine otkrivamo sve više iznimnih filmova koji bilježe živote umjetnika i stvaralaca, filmova nastalih iz nadahnutih biografija, hrabrih projekata i predanih istraživanja, iz svijeta filma, umjetnosti i arhitekture,“ rekla je umjetnička direktorica i selektorica DA2 – Zagreb Design, Art & Architecture Film Festivala, Tina Hajon.

„Mnogima iz ovogodišnje selekcije jednostavno nismo mogli odoljeti, pa smo u odnosu na prethodna festivalska izdanja, odlučili proširiti filmski program, želeći publici ponuditi još bogatije i inspirativnije filmsko iskustvo”, dodala je.

Hajon je najavila i da su pokrenuli Regionalni fokus, kojim žele približiti domaće autore festivalskoj publici, a koji će otvoriti film o animatoru, scenaristu i redatelju, jedinom hrvatskom oskarovcu, Dušanu Vukotiću.

„Većinu filmova možete vidjeti samo na DA2 Film Festivalu, stoga vas pozivamo da nam se pridružite i zajedno krenemo na putovanje kroz razne svjetove”, poručila je.

Od Davida Lyncha do Dušana Vukotića

Festival otvara film “David Lynch: Enigma u Hollywoodu” Stéphanea Gheza, koji istražuje kako je autor s margine postao jedno od najutjecajnijih imena suvremenog filma.

„Od Eraserheada do Twin Peaksa, Lynchov svijet snova, tame i slobode stvaranja otkriva se kroz svjedočanstva njegovih najbližih suradnika i glumaca – u fascinantnom portretu umjetnika koji je zauvijek promijenio lice kinematografije, koji na DA2 dolazi i kao in memoriam nedavno preminulom redatelju”, ističe se u najavi.

U programu je i “Ada – moja majka arhitektica” Yael Melamede, koja s nježnošću i divljenjem bilježi život i djelo svoje majke, istaknute arhitektice Ade Karmi Melamede, postavljajući univerzalna pitanja o ravnoteži između profesionalne strasti i osobnog života, ali i o idealima koji oblikuju društvo.

Slijedi film “Kandinski: Boje zvukova” Pierre-Henrija Giberta, novo čitanje stvaralaštva Vasilija Kandinskog, u kojemu se otkriva njegova sposobnost da boje pretvori u melodije, a slike u glazbu, spajajući osjetila u jedinstveno iskustvo.

Tu je i “Lewerentz: Božanska tama” Svena Blumea, o svijetu švedskog arhitekta Sigurda Lewerentza, tajanstvenog majstora modernizma, uz rijetke arhivske snimke i poetski portret stvaratelja čije građevine odišu tihom snagom i duhovnom dubinom.

“Klimatska umjetnost: od prosvjeda do utopije” Mathiasa Fricka, film je u kojem suvremeni umjetnici poput Olafura Eliassona, Sebastiãoa Salgada i Agnes Denes prikazuju kako umjetnost može biti sredstvo djelovanja protiv klimatskih promjena, ali i kritizira strukture umjetničkog svijeta, njegov ugljični otisak i paradokse međunarodnih sajmova, pružajući snažan portret scene koja balansira između idealizma i stvarnosti.

Festivalski vikend počinje u subotnje jutro projekcijom filma “Regularno ili Super: Pogledi na Miesa van der Rohea”, Patricka Demersa i Josepha Hillela, koji istražuje opus jednog od najznačajnijih arhitekata svih vremena, a nastavlja se dokumentarcem “Nuvola: Otvoren projekt za grad” redatelja Luce Caona, koji kroz vizuru arhitekta Cina Zucchija otkriva kako je Torino pronašao novi urbani ritam u impresivnom kompleksu Nuvola Lavazza.

Slijedi film “Schindler: Arhitekt prostora” Valentine Ganeve, portret Rudolpha Schindlera, austrijskog arhitekta koji je promijenio arhitektonski pejzaž Los Angelesa i postavio temelje onoga što se danas smatra kalifornijskim načinom života, koji istražuje njegovu filozofiju prostorne arhitekture u kontrastu s Internacionalnim stilom i govori o njegovom složenom odnosu s mentorom Frankom Lloydom Wrightom i rivalom Richardom Neutrom.

Večer zatvara “Tiranska urota” Manfredija Lucibella, priča o fotografu i umjetničkom direktoru Olivieru Toscaniju koji je prihvatio poziv da organizira prvi Tiranski bijenale, briše granicu između istine i manipulacije, otkriva slabosti umjetničkog tržišta, intelektualne mode i krhkost kriterija estetske prosudbe.

Zadnji dan festivala donosi filmove “Vude, ti si pobijedio” Senada Šahmanovića o Dušanu Vukotiću čiji je "Surogat" ušao u povijest svjetske animacije , te “Thom Browne: Krojač snova” Reinera Holzemerа, o jednom od najutjecajnijih dizajnera današnjice, perfekcionistu i sanjaru koji je redefinirao pojam stila i sam čin odijevanja.

Nakon projekcija, u okviru programa “Šta DA?” stručnjaci i kreativci govorit će o filmovima i njihovim protagonistima. DA2 Film Festival nastaje u produkciji Pari Pikule i Secret Arts Cinema.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
najprestižnija nagrada

najprestižnija nagrada

Dobitnik Nobela za književnost je László Krasznahorkai
kulturni roštilj

kulturni roštilj

Dobiva li Split novi glazbeni identitet? MKC hrabro gradi scenu art rocka i eksperimentalnog zvuka
intervju

intervju

Marina Pejnović prošetat će Šoljanov 'Kratki izlet' po Studentskom centru: Suočimo se sa strahovima

najpopularnije

Još vijesti