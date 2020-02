Festival svjetskog kazališta: Portugalske predstave 'Sopro' i 'Napamet' kao protuotrov za kolektivnu amneziju

Gostovanjem portugalskog Nacionalnog kazališta Dona Maria II iz Lisabona s dvije predstave 'Sopro' i 'Napamet' počeo je 17. festival svjetskog kazališta, koji je predstavio orginalni kazališni jezik karizmatičnog redatelja Tiaga Rodriguesa, posebno u interaktivnoj, intelektualno poticajnoj i emocionalno uzbudljivoj predstavi 'Napamet' gdje je uz pomoć zagrebačkih dobrovoljaca propitivao važnost pamćenje riječi

Premda je 17. festival svjetskog kazališta službeno otvoren izvedbom komada 'Sopro' Nacionalnog kazališta Dona Maria II iz Lisabona zapravo je šarmantna, interaktivna predstava 'Napamet' ('By Heart') istog teatra, izvedena u petak i subotu u atraktivnoj dvorani Hrvatskog državnog arhiva na Marulićevom trgu, na najbolji mogući način predstavila rad karizmatičnog portugalskog redatelja, glumca i pisca Tiaga Rodriguesa te osvojila srca publike.

Tijekom tih 16 godina na Festivalu su gostovale neke od ponajboljih europskih predstava koje su režirali neki od najintrigantnijih redatelja, od Thomasa Ostermeiera i Roberta Lepagea do Mila Raua, a ovo je bio prvi susret zagrebačke publike s lisabonskim Nacionalnim kazalištem Dona Maria II i njegovim umjetničkim direktorom Tiagom Rodriguesom. Tog osebujnog portugalskog umjetnika smatraju jednim od najzanimljivijih autora suvremene portugalske kazališne scene.

Obje predstave – 'Sopro' i 'Napamet' posvećene su očuvanju ideja i riječi, dakle, memorije, prenošenju znanja, poruka i civilizacijskih tekovina, čak se može reći da su zamišljene kao protuotrov za kolektivnu amneziju. Prva 'Sopro' donosi prikaz sudbine kazališne šaptačice Cristine Vidal, koja je više od 40 godine provela radeći svoj nevidljivi posao u tom teatru. Predstavu smješta među ruševine kazališta, a zatim pomoću pet glumaca i znalačkog korištenja svjetla i glazbe (pjeva se a capella pjesma Nine Simone 'Wild is the Wind') oživljuje duhovite i bolne scene te sjećanje na komade ('Škrtac', 'Tri sestre', 'Berenika') i ljude koji su definirali njenu prošlost te povijest tog lisabonskog teatra.

U drugoj interaktivnoj predstavi, zapravo, jednostavnom ali značenjima nabijenom konceptualnom eksperimentu 'Napamet', glavna zvijezda je bio markantni Tiago Rodrigues. On je u ulozi svojevrsnog knjižničara, vodiča kroz svijet knjiga, braniča memorije, srčano, sugestivno i inteligentno, s puno strasti i entuzijazma, povremeno ironično i duhovito, realizirao i kao glumac i kao redatelj intelektualno poticajanu, emocionalno snažnu predstavu. U predstavi su svi, osim Rodriguesa, neprofesionalci.

Naime, Rodrigues prvo poziva na scenu deset dobrovoljaca iz publike koji u nastavku aktivno i ravnopravno sudjeluju u predstavi. Rodrigues im pomaže da nauče napamet Shakespeaarov sonet broj 30 na hrvatskom jeziku, koji je je i sam odlično savladao. Istodobno na sceni oživljuje književno putovanje, potraga za najvažnijom knjigom, koja je sastavljena od književnih isječaka i citata, autorovih razmišljanja i reminescencija te ispovijesti o vlastitoj obitelji.