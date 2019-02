'Noć muzeja' otvorena u zagrebačkom MSU

Kulturna manifestacija Noć muzeja u petak se održava na više od 250 lokacija diljem Hrvatske, a službeno je otvorena u zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti (MSU) pred mnogobrojnim posjetiteljima

Dodala je kako se često govori o društvenim problemima digitalizacije i izolacije, no da je odgovor publike upravo suprotan.

'Inovacija je u smislu našeg povezivanja, spontanog i sustavnog pružanja novih proizvoda i novih oblika suradnje s našim posjetiteljima. One institucije koje su afirmirane, učinili smo još poznatijima, a one nepoznate izveli smo na hrvatsku muzejsku scenu', ocijenila je Osrečki Jakelić.

'Brojni kulturni događaji i manifestacije čine Zagreb onim što jest. Ponuda koju danas nudimo, od turizma i kulture do gospodarstva i gastronomije, je ono što čini identitet jednoga grada, pa identitet njegovih građana', poručila je.

Robotika i MSU

Na otvorenju je izveden kratki plesni program PAP (Performing Arts Program) 'We Are The Robots', insipiran radom i konceptima pionira elektronske glazbe njemačke skupine Kraftwerk. Posjetitelji su u MSU počeli stizati i prije službenog otvorenja, a dočekao ih je prigodan program koji će im približiti teme poput robotike, umjetne inteligencije, programirane i kinetičke umjetnosti, strojne ekologije i mikroračunala. Uz 13 besplatnih stručnih i tematskih vodstava po svim aktualnim izložbama MSU-a, posjetitelje očekuju i filmske projekcije, PAP plesni performans, kreativno-edukativne radionice te otvorenje nove interaktivne izložbe tehnologija pod nazivom "STEM Revolucija'.

Stalnom postavu muzeja 'Zbirke u pokretu' pridružene su još dvije izložbe 'Pi / π' katalonskog umjetnika i znanstvenika Pepa Vidala u okviru 'Laboratorija za oživljavanje' te 'Između političkih ideologija i pornografije' hrvatskoj strip umjetnika Andrije Maurovića.

Posjetitelji, između ostalog, mogu iskoristiti Noć muzeja, istovremeno i zadnje dane Device_art festivala, i pogledati izložbu 'Strojevi nisu sami' gdje radovi prikazuju suvremeno djelovanje strojeva i ljudsku kohabitaciju s njima.