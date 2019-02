Veliki vodič kroz Noć muzeja: Istražili smo što vas sve čeka na 250 lokacija širom Hrvatske

Ove godine u svom 14. izdanju Noć muzeja održava se 1. veljače od 18 sati do 1 sat poslije ponoći na čak 250 lokacija te u oko 130 gradova i općina diljem Hrvatske. Tema je 'Inovacije i digitalna budućnost', a mi donosimo pregled najboljeg iz programa koji, pored brojnih tematskih događanja za djecu i odrasle, nudi niz izložbi koje se isplati posjetiti. Nije loše podsjetiti i da je ulaz u muzeje u petak - besplatan

Prošlo izdanje Noći muzeja privuklo je skoro 240 tisuća posjetitelja, a tema je bila sport. Ove godine muzeji i druge kulturne i obrazovne ustanove, sveukupno oko 250 njih, bavit će se inovacijama i digitalizacijom u oko 130 gradova i općina u Hrvatskoj te na dvije lokacije u BiH. Manifestacija će se tradicionalno odvijati od 18 sati do 1 sat poslije ponoći, a svi će programi biti besplatni. U Zagrebu, u kojemu će sudjelovati četrdesetak muzeja, bit će osigurane i besplatne izvanredne autobusne i tramvajske linije koje će u prometu biti od 18 sati. Top izložbe u Zagrebu Samo otvorenje Noći muzeja bit će u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, koji će posjetiteljima, pored stalnog postava, ponuditi dvije nedavno otvorene izložbe, 'Strojevi nisu sami' u sklopu Device_art festivala, koja predstavlja najbolje od umjetnosti vezane uz tehnologiju, robotiku, strojeve, umjetnu inteligenciju i kibernetiku, te 'Josef i Anni Albers - putovanje kroz slijepo iskustvo', multisenzornu izložbu čuvenih profesora Bauhausa, čije radove prate taktilne reprodukcije prilagođene slijepim i slabovidnim osobama.

Vrijedi pogledati i izložbu Andrije Maurovića, otvorenu u MSU u studenom 2018., koja fragmentarnu i rasutu ostavštinu umjetnika sagledava iz drugačijeg kuta. Za one najhrabrije, poseban odjeljak, skriven iza zavjese, nudi uvid u veoma provokativne, pornografske Maurovićeve radove. Od većih i nešto starijih zagrebačkih izložbi isplati se skoknuti i do Muzeja za umjetnost i obrt, u kojemu se može pogledati simpatična 'Sljedeća će biti bolja...' posvećena starinskim razglednicama. Uz to, MUO u Noći muzeja organizira buvljak - totalnu rasprodaju svojih publikacija i suvenira. Klovićevi dvori nude retrospektivu slikara Nikole Reisera, a Hrvatski muzej naivne umjetnosti, pored stalnog postava s remek-djelima klasika hrvatske naivne umjetnosti, otvara izložbu slikara Stjepana Ivanca, jednog od posljednjih velikih virtuoza na staklu. On će od 18 do 22 sata posjetiteljima demonstrirati svoju tehniku.

Zanimljiva je i izložba u Kabinetu grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 'Zagrebačka serigrafija', koja okuplja radove nekih od najpoznatijih suvremenih domaćih umjetnika, poput Ivana Picelja, Miroslava Šuteja, Aleksandra Srneca, Đure Sedera, Julija Knifera i Vjenceslava Richtera. Strossmayerova galerija starih majstora HAZU nudi pak izložbu portreta od 15. do 20. stoljeća, koji potječu iz raznih slikarskih škola Italije, Francuske, južne i sjeverne Nizozemske, Njemačke, Austrije i same Hrvatske.

Popratni programi u Zagrebu U Noći muzeja, pored samih muzeja, galerija i baštinskih institucija, sudjeluju, standardno, brojne druge odgojno-obrazovne ustanove, kulturne udruge, ali i ljekarne, klinike i bolnice. Pritom se ističe program zagrebačke Gradske ljekarne u Kamenitoj ulici, u čijem će se starinskom ambijentu, među ostalim, moći razgledati mini muzej ljekarništva. U sklopu njega predstavit će se i prvi 'zagrebački ljekarnički suvenir', grožđana mast u ambalaži s motivom Kamenitih vrata. I Klinika za psihijatriju Vrapče otvorit će vrata svoga Muzeja bolnice, u kojemu se, pored povijesti razvoja psihologije i raznih metoda liječenja, mogu istražiti likovni radovi pacijenata. Među njima je slavna slikarica Slava Raškaj, ali i Marija Novaković, slikarica, kinopijanistica i operna pjevačica kojoj je zagrebački MSU 2016. posvetio samostalnu izložbu. Od fakultetskih sadržaja, osim interaktivne izložbe starih mehaničkih i elektroničkih računala te igraonica legendarnih računalnih igara na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, veoma je simpatičan program Filozofskog fakulteta. Tamo će od 20 do 22 sata biti otvorena 'Živa knjižnica', s 'najkraćim rokom posudbe koji ste ikad imali', u sklopu koje će posjetitelji na desetak minuta moći posuditi nekog od poznatih profesora, Hrvoja Klasića, Tvrtka Jakovinu, Nadeždu Čačinovič, Ivu Goldsteina i druge. Uz to, na Filozofskom će se moći pogledati izložba o studentskim prosvjedima i borbama pod nazivom 'Još nije besplatno'. Veterinarski fakultet pak poziva vas da u razgled njihovih brojnih zbirki povedete i svoje kućne ljubimce.

I Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu nudi niz sadržaja u Noći muzeja, među njima Mali maraton crtanja od 18 sati do ponoći, u kojem će posjetitelji moći crtati i slikati sa studentima, te 'Virtualnu galeriju ALU', radionicu u kojoj će svatko dobiti priliku da bude kustos vlastite galerije. Bit će tu i izložba diplomskih radova i radova studenata diplomskog studija Slikarstvo te izložba plakata za zagrebački Festival svjetske književnosti. Što se same ovogodišnje teme tiče, u njenoj se obradi posebno ističe zagrebački Tiflološki muzej koji uz svoj stalni postav u Noći muzeja predstavlja izložbu 'Programiranje i robotika'. Cilj joj je promovirati tehničke inovacije i educirati mlade ljude kako bi olakšali život osobama s invaliditetom. Zagrebački Memorijalni stan Marije Jurić Zagorke u sklopu teme od 18 do 22 sata posjetiteljima će otvoriti svoju digitalnu zbirku u kojoj će se naći i časopisi u kojima je spisateljica i novinarka radila kao urednica i objavljivala svoje tekstove.

Događanja u ostatku Hrvatske Izvan Zagreba temom digitalizacije i tehnološke inovacije dobro se pozabavio Gradski muzej i Galerija Orsola u Bujama u Istri, čiji će posjetitelji od 19.30 sati u Gradskoj galeriji Orsola moći razgledati izložbu 'Digitron utopija' o vremenu u kojem je tvrtka iz Buja 1971. prva u Europi na tržište izbacila elektronički džepni kalkulator, samo nekoliko godina nakon Amerikanaca i Japanaca. Ime te domaće tvrtke u bivšoj je Jugoslaviji postalo eponim za džepna računala - Digitron. U Sisku će u Gradskoj galeriji Striegl od 18 do 19 sati dobro poznati kolektiv This Town Needs Posters, arhitekti i dizajneri Sven Sorić i Hrvoje Spudić, držati radionicu visokog tiska, dok će splitska Galerija Škola ponuditi izložbu 'Anatomija animiranog filma Biciklisti', kojom će posjetiteljima detaljno prikazati kako je nastao višestruko nagrađeni rad redatelja Veljka Popovića nadahnut opusom velikog umjetnika Vaske Lipovca. Galerija Meštrović, također u Splitu, pored stalnog postava s remek-djelima Ivana Meštrovića izvedenih u mramoru, bronci, drvu i gipsu, od 21.30 do 22.30 sati u Noći muzeja ponudit će poseban audiovizualni program 'Meštrović: Nova dimenzija'. U njemu će svoju građu predstaviti videoprojekcijama na pročelju Galerije, a sve će biti praćeno glazbom klasičnih skladatelja koje je umjetnik rado slušao. Splitska publika u Noći muzeja svakako treba otići i do Arheološkog muzeja i pogledati tamošnju izložbu 'Abracadabra', posvećenu magiji i praznovjerju u starom vijeku.

Muzej Ivanić-Grada u sklopu ovogodišnje teme od 22.30 do 23 sata predstavlja mali hommage Nikoli Tesli, tzv. 'Slikanje frekvencijom zvuka', radionicu slikarice Ivane Ožetski, koja je sudjelovala na velikoj izložbi 'Tesla - mind from the future' u Zagrebu 2018. U Noći muzeja Ožetski će posjetiteljima pokazati kako uz pomoć zvuka različitih frekvencija nastaju likovne kompozicije. Dubrovački muzeji u Kulturno-povijesnom muzeju u Kneževu dvoru prezentirat će 3D animaciju katastrofalnog potresa u Dubrovniku 1667. te arhitektonski razvoj Kneževa dvora. Pokazat će i nove tehnike u digitalizaciji muzejske građe, a u ostalim svojim podružnicama, u Arheološkom, Pomorskom i Etnografskom muzeju, u Noći muzeja nudi stručna vodstva kroz stalne postave. Posjetitelji Arheološkog muzeja Istre na izložbi 'Anamneza - povijest bolesti u antičkom svijetu' upoznat će jednu od najvećih zbirki rimskih medicinskih i farmaceutskih instrumenata u Europi, a besplatno će moći provjeriti i svoj vid, izmjeriti tlak i šećer te provjeriti težinu. Muzeji Hrvatskog zagorja također priređuju bogat program, a ističe se prezentacija budućeg novog stalnog postava u Dvoru Veliki Tabor. On će se, dakako, tradicionalno u Noći muzeja moći besplatno razgledati do 22 sata.