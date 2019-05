Nikad bogatiji program: Sutra počinje 12. Subversive Festival

Autobiografskim dokumentarcem 'Vardi od Agnès', posljednjim radom istaknute redateljice Agnès Varde te igranim prvijencem uglednog fotografa Richarda Billinghama, 'Ray&Liz' koji se u Hrvatskoj prikazuju premijerno, u nedjelju 5. svibnja u zagrebačkom kinu Europa otvara se 12. izdanje Subversive Festivala

Festival koji će se naredna dva tjedna održavati u zagrebačkim kinima Europa, Tuškanac, KIC-u, Muzeju suvremene umjetnosti i Pogonu Jedinstvo, u filmskom dijelu donosi više od 50 filmova, a u teorijskom organizira niz predavanja, okruglih stolova, gostovanja, najavljeno je sa Subversivea.

Na zagrebački festival stiže više od stotinu gostiju, svjetskih intelektualaca, umjetnika, filmaša i aktivista koji će sudjelovati na Subversive, AlterEkonomskom i Balkanskom forumu sa zajedničkom ovogodišnjom festivalskom temom, Europa na rubu - prema novom emancipatornom imaginariju.

Među njima su najavljeni i neki od najintrigantnijih francuskih filozofa i književnika, Didier Eribon, Geoffroy de Lagasnerie i Édouard Louis. Oni će zajedno sudjelovati na okruglom stolu o značenju oživljavanja simbola Francuske revolucije na ulicama velikih gradova diljem Francuske te o naravi tih društvenih pokreta, kao i o aktualnom stanju zemlje pod Macronom.

U okviru razgovora pod nazivom Je li vrijeme za klasni coming out?/Rasprava o knjizi Povratak u Reims, s njezinim autorom Didierom Eribonom bit će riječi o klasnom sukobu i homoseksualnom identitetu, uz razmatranje autorova poziva na klasni 'coming out', odnosno iznošenje iskustva srama i nelagode života u radničkoj klasi i iznalaženja načina da se ono pretvori u političku energiju i djelovanje.

Filozof i sociolog mlađe generacije, Geoffroy de Lagasnerie predstavit će knjigu "Misliti u lošem svijetu", u kojoj istražuje što u društvu obilježenom nasiljem i izrabljivanjem uopće znače umjetnost i kultura.

Gošće Festivala i afirmirane feminističke autorice

U suradnji s Centrom za ženske studije predavanja će imati istaknute feminističke autorice. Predavačica na londonskom Goldsmithsu, Sara R. Farris, u svojoj knjizi 'In the Name of Women’s Rights. The Rise of Femonationalism' na primjerima Nizozemske, Francuske i Italije, uz korištenje vlastitog termina 'femonacionalizam', objašnjava rast broja žena u konzervativnim i nacionalističko-desničarskim pokretima unutar kojih se bore protiv prava na pobačaj i rodne ideologije.

'Termin 'femonacionalizam' Farris koristi i kako bi opisala prakse iskorištavanja feminističkih ideja i jezika rodne jednakosti za širenje anti-islamističkog sentimenta i to preko prikazivanja muslimanskih muškaraca kao ugnjetavača od kojih je nužno spasiti muslimanske ali i bijele žene', ističe se u najavi.