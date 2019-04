Posljednji film Agnès Varde otvara 12. Subversive Film Festival

Projekcijom posljednjeg autobiografskog dokumentarca Varda od Agnès u zagrebačkom će se kinu Europa, u nedjelju 5. svibnja, i službeno otvoriti 12. izdanje Subversive Film Festivala, u kojem se ove godine, u bogatom popratnom programu, izdvajaju i oni posvećeni nezamjenjivim filmskim ikonoklastima koji su nas nedavno napustili

Vardi posvećena Retrospektiva donosi presjek njezine 60-godišnje karijere, od niza novovalnih remek-djela do hrvatske premijere njezina posljednjeg autobiografskog dokumentarca Varda od Agnès. Iscrpna Retrospektiva uključuje najranija ostvarenja autorice koja je, prema vlastitim riječima, željela ponovno izumiti film, biti radikalna, a istovremeno biti sretna što je žena, poput igranog filma 'La Pointe Courte', preko 'Lions Love (… and Lies)', 'Bez krova i zakona', do dokumentarnog eseja o alternativnim ekonomijama 'Skupljači i skupljačica', pa sve do njezinih kultnih ali i osporavanih feminističkih filmova 'Cléo od 5 do 7', 'Sreća' i 'Jedna pjeva, druga ne'.