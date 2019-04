Subversive Film Festival: U potrazi za izgubljenim analognim vremenom

U sklopu 12. Subversive Festivala održat će se i 12. izdanje Subversive Film Festivala od 5. do 12. svibnja u zagrebačkim kinima Europa, Tuškanac, Kulturno informativnom centru te Muzeju suvremene umjetnosti. Uz više od 50 filmskih naslova dokumentarna, igrana i kratkometražna konkurencija donosi recentne i filmske naslove čiji autori kritički promišljaju svijet u kojem živimo, otvarajući nove horizonte a istovremeno ne oviseći isključivo o jednom teritoriju, jednom režimu i zakonima tržišta, najavljuju organizatori

Turbulentnu povijest Crne Amerike zajedno sa svakodnevnim crnačkim iskustvima u osvit Trumpove pobjede ispisuje jedan je od najpredanijih kroničara američkog Juga, Roberto Minervini u filmu 'What You Gonna Do When the World Is on Fire?'.

'Sinoć sam te vidio kako se smiješ' kambodžanskog redatelja Kavicha Neanga u svom referiranju na užase Crvenih Kmera spaja intimno i političko, nježno brišući distancu između života i snova, povijesti i poezije, a rezultat je suptilna kronika o moralnom i fizičkom uništenju, ali i krahu čitave jedne generacije.