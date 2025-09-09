Najdugovječniji hrvatski jazz festival 35. rođendan slavi uz vrhunski program i posebne goste

Od 22. do 24. rujna zagrebačka Tvornica kulture ugostit će 35. izdanje JazzHR-a koje će u tri dana predstaviti ponajbolje s domaće i regionalne scene
Najdugovječniji hrvatski jazz festival JazzHR, u organizaciji Hrvatskog društva skladatelja, u svom 35. izdanju održat će se od ponedjeljka 22. do srijede 24. rujna u zagrebačkoj Tvornici kulture, a u tri dana nastupit će Big Band Bjelovar s Brunom Bišćanom i gostom Matijom Cvekom, Ante Jeličić Quintet s pjevačicom Elenom Stellom, Balkan Zoo s Ninom Ćorić, Borna Pehar Quartet i Branimir Gazdik Quintet, a svaku večer zatvorit će novi programski dodatak festivala jazz vinyl sessioni.
Festival otvara Big Band Bjelovar, orkestar s tradicijom duljom od četiri desetljeća, danas pod vodstvom nagrađivanog saksofonista i skladatelja Brune Bišćana. U ponedjeljak, 22. rujna, u Tvornici će predstaviti novi album Clowning Around, uz poseban nastup Matije Cveka s kojim izvode jazz reinterpretacije pjesama s prethodnog albuma Izbirljivo i namjerno.
Drugi festivalski dan, u utorak 23. rujna, posvećen je ponajprije autorskom jazzu pijanista Ante Jeličića, koji sa svojim kvintetom gradi već dva desetljeća dugu karijeru. S njim će nastupiti pjevačica Elena Stella, a zajedno će predstaviti album DA-DU, energičan spoj bebopa i hardbopa.
Iste večeri nastupa i Balkan Zoo, bend predvođen basistom Marijom Rašićem, s programom Muzika za ples u kojemu romske i flamenco pjesme donose posebnu atmosferu, uz vokalnu interpretaciju Nine Ćorić, prve priznate flamenco pjevačice u Hrvatskoj.
Svaki dan vinyl sessioni domaćih DJ-a
Finale festivala u srijedu, 24. rujna, donosi nastupe Borna Pehar Quarteta, s debitantskim albumom Timezone kojim mladi zadarski glazbenik predstavlja međunarodnu autorsku viziju jazza bez granica, te Branimir Gazdik Quinteta s novim albumom Free Fall, jazz putovanjem nastalim u razdoblju osobnih i glazbenih previranja, pretočenom u zreo i emotivan izraz.
Svaku večer festivala publika će moći ostati u ritmu kroz raznolike vinyl sessione domaćih DJ-a i kolekcionara – Lea Hekmana i DJ D-Greea prve večeri, Tonija Starešinića druge i Davora Hrvoja, poznatog kao DJ Doc, posljednje festivalske večeri.
Ulaznice za JazzHR dostupne su putem sustava Entrio. Festivalska ulaznica za sva tri dana iznosi 40 eura, dok se ulaznice za pojedinačne večeri prodaju po cijeni od 15 eura.
Platforma JazzHR od 1991. godine predstavlja ključan poligon za promociju jazza u Hrvatskoj. Kroz koncertnu sezonu i dva festivala godišnje, proljetno i jesensko izdanje, posebnu pažnju posvećuje hrvatskim skladateljima i autorskim projektima. Umjetnički direktor festivala je Borna Šercar, svestrani glazbenik, skladatelj, slikar i pjesnik poznat po projektima koji hrabro spajaju hrvatsku glazbenu baštinu sa suvremenim jazz izrazom i ovo je njegovo prvo festivalsko izdanje u ulozi programskog selektora.