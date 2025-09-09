Najdugovječniji hrvatski jazz festival 35. rođendan slavi uz vrhunski program i posebne goste

Od 22. do 24. rujna zagrebačka Tvornica kulture ugostit će 35. izdanje JazzHR-a koje će u tri dana predstaviti ponajbolje s domaće i regionalne scene

Najdugovječniji hrvatski jazz festival JazzHR, u organizaciji Hrvatskog društva skladatelja, u svom 35. izdanju održat će se od ponedjeljka 22. do srijede 24. rujna u zagrebačkoj Tvornici kulture, a u tri dana nastupit će Big Band Bjelovar s Brunom Bišćanom i gostom Matijom Cvekom, Ante Jeličić Quintet s pjevačicom Elenom Stellom, Balkan Zoo s Ninom Ćorić, Borna Pehar Quartet i Branimir Gazdik Quintet, a svaku večer zatvorit će novi programski dodatak festivala jazz vinyl sessioni.

Festival otvara Big Band Bjelovar, orkestar s tradicijom duljom od četiri desetljeća, danas pod vodstvom nagrađivanog saksofonista i skladatelja Brune Bišćana. U ponedjeljak, 22. rujna, u Tvornici će predstaviti novi album Clowning Around, uz poseban nastup Matije Cveka s kojim izvode jazz reinterpretacije pjesama s prethodnog albuma Izbirljivo i namjerno. Drugi festivalski dan, u utorak 23. rujna, posvećen je ponajprije autorskom jazzu pijanista Ante Jeličića, koji sa svojim kvintetom gradi već dva desetljeća dugu karijeru. S njim će nastupiti pjevačica Elena Stella, a zajedno će predstaviti album DA-DU, energičan spoj bebopa i hardbopa.

Organizatori najavljuju tri dana vrhunskog jazza Izvor: JazzHR / Autor: Doringo Photography







Iste večeri nastupa i Balkan Zoo, bend predvođen basistom Marijom Rašićem, s programom Muzika za ples u kojemu romske i flamenco pjesme donose posebnu atmosferu, uz vokalnu interpretaciju Nine Ćorić, prve priznate flamenco pjevačice u Hrvatskoj. Svaki dan vinyl sessioni domaćih DJ-a Finale festivala u srijedu, 24. rujna, donosi nastupe Borna Pehar Quarteta, s debitantskim albumom Timezone kojim mladi zadarski glazbenik predstavlja međunarodnu autorsku viziju jazza bez granica, te Branimir Gazdik Quinteta s novim albumom Free Fall, jazz putovanjem nastalim u razdoblju osobnih i glazbenih previranja, pretočenom u zreo i emotivan izraz.