Nagrada Marina Viculin mladom povjesničaru umjetnosti i fotografu Deniju Horvatiću

Galerija Kranjčar je u subotu ugostila festival fotografije Organ vida, u okviru kojeg se dodijelila nagrada Marina Viculin. Ovogodišnji laureat je mladi povjesničar umjetnosti, i strastveni fotograf Deni Horvatić

'U ovom projektu, koji sam započeo prošle godine, ukratko me zanimalo skeniranje velikih površina. Nakon nekoliko proba uvidio sam u kojem smjeru želim nastaviti istraživanje te me potom zainteresiralo zajedničko kreiranje priče sa gledateljem kojem je ponuđen samo dio informacije. Pri tome mislim na dio ljudskog tijela, dio objekta, dio predmeta koji je vidljiv samo ukoliko on dodiruje odabranu 'skeniranu' površinu.' izjavio je Horvatić.