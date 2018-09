Počeo je Organ Vida, evo koje su najzanimljivije izložbe i programi

Jubilarni 10. Međunarodni festival fotografije Organ Vida posvećen ženama i ženskoj perspektivi započeo je u srijedu u zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti, gdje se do kraja rujna mogu vidjeti četiri izložbe od njih 17, koliko ih je ukupno u programu, od kojih donosimo preporuke najboljih. Odabrali smo i najzanimljivija događanja koja festival na brojnim lokacijama u Zagrebu nudi do 16. rujna

Od ukupno 17 izložbi, koliko ih ove godine nudi Organ Vida, u MSU su one najvažnije i isplati ih se pogledati sve, ali prije svega nagrađivanu 'Povijest mizoginije. Poglavlje 1. O pobačaju' španjolske fotografkinje Laie Abril. Izložba govori o posljedicama nedostatka sigurnog, legalnog i slobodnog pristupa pobačaju, pri čemu autorica nudi povijesni pregled opasnih i krajnje uznemirujućih metoda prekida trudnoće, primjerice iglom za pletenje koja se, onda kad je trudnoća već vidljiva, gura u vrat maternice i izaziva preuranjeni porođaj. 'Svake godine 47 tisuća žena na svijetu izgubi život kao posljedica nestručnog pristupa pobačaju', upozorava autorica, dodajući da ga 'zakon može zabraniti, ali on će se i dalje događati'. Navodi, među ostalim, i primjer Poljske, u kojoj je 27. lipnja 2015. organizacija Women on Waves prvi put upotrijebila 'dron za pobačaj' koji je prenosio tablete za pobačaj iz Frankfurta u Njemačkoj do gradića Słubice.

'Pobačaj je legalan u čitavoj Europskoj uniji osim u Poljskoj, Irskoj i Malti. Službeni broj pobačaja u Poljskoj, zemlji s 38 milijuna stanovnika, je samo 750 godišnje. Women on Waves procjenjuju da je realni broj oko 240 000 pobačaja godišnje', navodi autorica koja na edukativnoj izložbi nudi i niz stvarnih i vrlo potresnih priča žena iz čitavog svijeta, među kojima je i ona djevojčice iz Nikaragve, koja je sa samo devet godina rodila dijete svoga oca, koji ju je godinama silovao. Abril slučaj vizualizira ultrazvukom, kako bi sačuvala intimu djeteta i majke. Užasan je i primjer El Salvadora, u kojemu se, i to prema zakonu iz 1998., žene koje imaju spontani pobačaj osuđuje na 30 ili 40 godina zatvora. Dakako, tu je i priča iz Irske, u kojoj su krajem 2014. klinički mrtvu ženu pretvorili u ljudski inkubator, odnosno priključili na aparate jer je u trenutku smrti bila trudna 15 mjeseci. Prema 8. amandmanu irskog Ustava, čije je izbacivanje nedavno izglasano na referendumu, naime, nerođeno dijete ima ista prava kao i majka. Na koncu je reagirao visoki sud, utvrđujući da fetus ima male šanse za preživljavanje pa je određeno isključivanje sustava za održavanje života.

Još jedan rad sjajne Laie Abril, 'Mitovi o menstruaciji', može se vidjeti na jednoj od grupnih izložbi u MSU - 'Budnost, borba, ponos - kroz njezine oči' čija je kustosica umjetnička direktorica Organa Vida Marina Paulenka. Na njoj je predstavljeno ukupno 13 međunarodnih umjetnica, uključujući Zanele Muholi, fotografkinju iz JAR-a, poznatu po seriji potreta pripadnika LGBTQ zajednice u svojoj zemlji te hrvatsku fotografkinju Sandru Vitaljić i njenu potresnu fotografsku instalaciju 'Voljena' (2011. - 2013.), koja tematizira nasilje u vezama.

Glavna festivalska izložba - 'Uključene, aktivne, svjesne -ženske perspektive danas' pokazuje kojim se temama fotografkinje danas bave i na koji način obrađuju ženski pogled, kako je na otvaranju pojasnila kustosica Lea Vene, koja s Paulenkom potpisuje koncept festivala. Okuplja 20 umjetnica iz čitavog svijeta, među kojima je rad britanske fotografkinje Julie Fullerton-Batten 'The Act' iz 2017. izazvao veliku pažnju posjetitelja na otvorenju. Riječ je o seriji portreta žena koje su svjesno odabrale profesiju seksualnih radnica, porno glumica i striptizeta, napravljen u raskošnim scenografijama dramatičnog svjetla, opisan kao slavljenje ženskog isustva kroz žensko oko.

Osim njenog, veoma dojmljiv je i rad poljske umjetnice bazirane u Los Angelesu, Ilone Szwarc, 'Indeed a new woman' iz 2018. u kojemu istražuje iskustvo strankinje u Americi, poigravajući se, između ostaloga, i idejom sada jako popularnih make up tutoriala u smislu površinske transformacije korištene za proizvodnju ili afirmaciju vlastitog identiteta.

Četvrta izložba u MSU, 'Privilegij', uznemirujuće je duhovita, a predstavlja popularni performans koji je španjolsko-argentinska umjetnica Amalia Ulman izvela na Instagramu, nudeći ljudima pretjeranu, gotovo karikaturalnu verziju sebe u sumornom uredskom prostoru.

Ostale izložbe u sklopu ovogodišnjeg Organa Vida održavaju se na brojnim lokacijama u Zagrebu, a u jakoj se konkurenciji ističe osobito 'Autobiografija gđe. Wish' američke fotografkinje Nine Berman. Otvara se 13. rujna u Galeriji Nova, traje do kraja mjeseca, a ovo joj je svjetska premijera. Autorica u njoj predstavlja ženu koja je preživjela trgovinu ljudima i dječju pornografiju, a koja, unatoč traumama, ovisnosti i siromaštvu, pokušava oblikovati svoj život, postati umjetnica i pripovjedačica. Osim fotografija nastalih u periodu od preko 25 godina u Engleskoj i New Yorku, golemog privatnog arhiva same protagonistice, rad obuhvaća i video zapise i crteže, pisma i SMS poruke koje su razmjenjivale protagoinistica i fotografkinja.

Zanimljiva je i 'Samo birane trešnje' mlade švedske umjetnice Arvide Byström koja živi i radi na relaciji Los Angeles-London-Stockholm, a koja se svojim radom proslavila na društvenim mrežama. U njemu se oslanja na tipične djevojačke motive i estetiku, cvijeće, zečiće, breskve, trešnje ('odjevene' u minijaturno donje rublje), ali ih pokazuje s dlakama i tjelesnim tekućinama, čime izigrava ustaljene konvencije prikazivanja ženstvenosti. Osim što je kritika normi nametnutih ženskom tijelu, izložba nudi i novo gledanje na tjelesnost, ali i na pitanje što to točno određenu sliku čini seksualiziranom ili uvredljivom (time i - često - cenzuriranom). 'Samo birane trešnje' otvaraju se 14. rujna u Galeriji Kranjčar i mogu se vidjeti također do kraja mjeseca.

Za vikend, u subotu 15. rujna, u Hali V Tehničkog muzeja Nikola Tesla Organ Vida organizira tzv. Speed Dating umjetnika i stručnjaka na kojoj će fotografi i vizualni umjetnici od 15 do 18 sati svoje radove pokazivati stručnjacima sa svih strana svijeta. Cilj je osigurati im dobivanje korisnih povratnih informacija i prilika za izložbe i publikacije. Svi sudionici imat će vremenski okvir od 30 minuta za predstavljanje svoga rada, a najbolji će, prema ocjeni recenzentskog žirija, dobiti nagradu Organ Vida Portfolio Prize – samostalnu izložbu u službenom programu izložbi tijekom redovnog izložbenog programa u novoj galeriji za suvremenu fotografiju, Galerija, u Medulićevoj 16 u Zagrebu.

Recenzentice su spomenuta švedska umjetnica Arvida Byström, zatim japanska umjetnica Tomoko Sawada, potom umjetnica i edukatorica Maria Kapajeva (University for the Creative Arts Farnham) te Fiona Rogers, globalna direktorica razvoja poslovanja u britanskom Magnum Photos Internationalu. Tu su i glavna urednica fotografije u Financiral Times FT Weekend Magazineu Emma Bowkett, umjetnička direktorica East Wing u Dubaiju, Peggy Sue Amison i Monica Alcazar Duarte, umjetnica i predavačica na londonskom Central Saint Martins College of Arts and Design, koja u Oris Kući Arhitekture u sklopu Organa Vida ima već otvorenu izložbu 'Uznesenje'. Ovogodišnji Organ Vida nudi i konferenciju o suvremenoj fotografiji koja će se 14. rujna održati od 15 do 19.30 sati u dvorani Müller kina Europa. Koordinatorice i autorice Lea Vene i Barbara Gregov odlučile su da forma ne bude konvencionalna, nego u tri dijela, odnosno u tri panela. Prvi je 'Perspektive fotografkinja danas' na kojemu će se od 15 do 16:15 sati Fiona Rogers, Emma Bowkett, Marina Paulenka i Anna-Kaisa Rastenberger baviti položajem fotografkinja međunarodnoj fotografskoj sceni i među njenim akterima te u kontekstu uvjeta proizvodnje i prezentacije fotografije. Također će biti riječi o ulozi kustosa/ica, festivala, fotografskih nagrada i različitih inicijativa koje daju podršku ženama u fotografiji.