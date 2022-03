Na jezičnom frontu: Što znate o ukrajinskom jeziku? Donosimo vodič kroz pravopisne stranputice koje je otvorio rat u Ukrajini

Otkako je započela ruska agresija na Ukrajinu, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (IHJJ) izašao je s nekoliko priopćenja vezanih uz pisanje ukrajinskih toponima i osobnih imena. No dvojbe tu nisu prestale

Ruski i ukrajinski su srodni jezici, ali nisu tako bliski kao što mnogi misle. Ta je jezična tema, uslijed ruske agresije na Ukrajinu, postala važna posljednjih dana, pa je i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (IHJJ) izašao s uputama o tome kako pisati ukrajinske toponime i osobna imena kada izvještavamo o situaciji u Ukrajini.

Ruski i ukrajinski potječu iz istog prajezika, zbog čega dijele neke sličnosti, pa i ćirilično pismo (koje se ipak razlikuje) te sličnu gramatičku strukturu, no postoje i mnoge razlike koje su ovi jezici usvajali tijekom stoljeća u kojima su bili razdvojeni i samosvojni, zbog čega danas možemo govoriti o dva jezika.

Razlika u ćiriličnom pismu

Iako je točno to da ukrajinski i ruski dijele uglavnom sličnu azbuku, to ne može biti argument za konstataciju da su isti jezik. Primjerice, ako usporedimo englesku abecedu s njemačkom ili nizozemskom, možemo vidjeti da su i one vrlo slične. No to ne znači da govornik engleskog može čitati nizozemski ili njemački jezik bez napora.

Isto vrijedi za ukrajinsku i rusku azbuku, a obje broje 33 znaka.