Možda vam se čini da znate sve o Marini Abramović, no neke je stvari otkrila tajanstvenoj ženi, spisateljici koju znamo pod imenom Elena Ferrante

Jedna je umjetnica performansa čija su djela nezamisliva bez interakcije s publikom, kojoj se toliko otvorila da joj je u ruke dala čak i svoj život. Druga je umjetnica pisane riječi, uvjerena da su njena djela sama sebi dovoljna pa ih nakon stvaranja prepušta samostalnom životu i slobodnom tumačenju publike. Prva je Marina Abramović, a druga je spisateljica koja se krije iza pseudonima Elena Ferrante kako, između ostalog, ne bi morala govoriti o svojim djelima. Dvije dijametralno suprotne umjetnice vodile su putem e-pošte zanimljiv razgovor u kojem otkrivaju neke nepoznate detalje o sebi, između ostalog i to da su jedna drugoj nadahnuće

Povodom nove londonske izložbe Marine Abramović, FT Weekend Magazine pozvao je na razgovor s umjetnicom performansa dugogodišnju štovateljicu njenih djela, samozatajnu talijansku spisateljicu koja se krije iza pseudonima Elena Ferrante (poznate po tzv. Napuljskoj trilogiji). S obzirom na to da Ferrante brižno čuva svoju anonimnost, razgovor o umjetnosti, pisanju i još mnogo čemu dvije umjetnice vodile su nizom e-mailova, no Abramović zaključuje da bi, kad bi se imale priliku upoznati, jedna od druge mogle puno toga naučiti.

Sam naslov 'Umjetnik je prisutan', nastavlja Abramović, ocrtava jedan od glavnih aspekata umjetnosti performansa: nešto što se događa ovdje i sada, u prisutnosti umjetnika. No s druge strane, nakon tog nastupa u MoMA-i Abramović kaže da je sve više shvaćala to da javnost ima puno veću ulogu od pukog gledatelja pa ju je kasnije nastojala uklopiti u svoju praksu.

'Moram vam reći da me posebno pogađa to s kakvim ponosom izjavljujete to da ste umjetnik. Nikad s istim ponosom ne bih upotrijebila izraz 'pisac', čini mi se pretjeranim. Pa ipak, kad kreativni proces dobro prođe, podjednako je apsorbirajući, podrazumijeva to isto hrabro totalno uranjanje, isti rizik od gubitka sebe, isti napor da se ponovno pronađete. Zašto umjetnicu smatrate posebnim ljudskim bićem, onim koji ne poznaje granice i koje se za umjetnost može izložiti čak do smrti?' pitala je Ferrante Abramović, dodajući da je također fascinirana time da miče umjetnika iz muške ili ženske specifičnosti.

'Osim toga, pisanje je posao koji radite u apsolutnoj, opasnoj samoći, čak i kad vam je glava prepuna gomile ljudi, ispunjena s previše glasova i previše predmeta. Također, javnost uvijek ulazi kad se stvari završe, a budući da sam odlučila ne susretati se s čitateljima, ne imati književne angažmane ili biti dio književnog svijeta, u sve otvorenijem polemičkom uvjerenju da knjige trebaju biti dovoljne same po sebi, evo me u samoći koju bih nazvala apsolutnom', kaže Ferrante.

'Sve u svemu, vrlo sam često u životu osjetila usamljenost i, ispravite me ako griješim, mislim da ste i vi. Međutim kako se vi doista osjećate po pitanju Samoće? Kažete da ste trenirali svoj život voditi kao plaha osoba. Uključuje li to usamljenost kao dio vašeg života?' zanimalo je Abramović.

U većini slučajeva, objašnjava Abramović, ne vjeruje da je umjetnikov rad dovoljan sam po sebi.

'Umjetničko djelo može nositi puno slojeva značenja, a kad god možemo, umjetnici bi uvijek trebali pokušati premostiti jaz između djela i načina na koji ga javnost percipira. Znam da bi ovo moglo zvučati kao snažna izjava, ali uvijek sam osjećala da je umjetnik sluga društva. Ako imate dar kreativnosti, morate ga podijeliti jer ne pripada samo vama. A kreativnost treba ukloniti iz muške i ženske specifičnosti', kaže Abramović i dodaje da za nju postoje samo dvije vrste umjetnosti – dobra umjetnost i loša umjetnost.

Svijet u kojem dominiraju muškarci, mišljenja je Abramović, struktura je kojoj svi doprinosimo i kaže da je nedavno tijekom jednog projekta imala priliku pristupiti velikoj količini najrazličitijih artefakata koji jasno pokazuju postojanje dominantno matrijarhalnih kultura.

'Postojali su rituali i ceremonije u kojima su žene imale svu moć, temeljenu na neupitnoj činjenici da su u svojim tijelima stvorile život', kaže Abramović i podsjeća na crnogorske i albanske žene koje bi nakon gubitka muževa u ratu svoju igru pojačale do te mjere da bi i same postale muškarci.

'Nosile bi mušku odjeću, koristile oružje, zaustavile menstruaciju i pustile bradu', kaže Abramović i dodaje da sve što želi reći je da su i same žene krive ako su na kraju dale toliko moći muškarcima.

Abramović podsjeća i na primjer Louise Bourgeois, jedne od najistaknutijih umjetnica našeg doba, koja se tek nakon smrti supruga počela potpuno posvećivati svojoj umjetnosti i karijeri.

'Nesvjesni toga, mi stvaramo toliko nadgradnje za sebe i svoje društvo. Mi smo jedine koje to možemo promijeniti. Svi možemo biti ratnici na svoj jedinstven način', kaže Abramović.

I Elena Ferrante izražava nadu da će imati priliku razgovarati s Abramović te kaže da joj se sviđa njen ratnički duh, ali i da se moraju boriti kako nijedna žena više ne bi morala čekati smrt supruga da bi izrazila vlastiti genij.

'Nisam ni uvjerena u to da moramo iskoristiti baš svaku priliku da zamijenimo muškarce i ponašamo se poput njih. Umjesto toga, moramo se boriti za to da završi najveći, najduži i najgluplji gubitak ikad viđen na ovom planetu: gubitak ženske inteligencije i kreativnosti. Tada ćemo vidjeti kvalitetu radova', kaže Ferrante i dodaje da su radovi Marine Abramović izuzetno inventivni te priznaje da je tjeraju na pisanje.

'Nekoliko desetljeća, samo da dam primjer, pokušavala sam raditi na romanu u čijem je središtu vaš performans izveden 1974. u napuljskom Studiju Morra. Ne želim vam dosađivati sad nacrtima koje sam do sada skupila, a da nikad nisam našla rješenje, ali uvijek je postojalo nešto što me plašilo i blokiralo. Reći ću vam da je to trebala biti priča o mladoj ženi iz Napulja koju stariji muškarac odvuče u tu galeriju. Govorim vam o tome sada kako bih naglasila činjenicu da su mi vaši performansi, više od drugih, izgledali promišljeno i tako da unutar kontroliranog prostora dolazi do provociranja, guranja pa postavljanja pitanja: 'A sada, što se događa?' Izmišljate li s potpunom sviješću o potencijalno narativnim situacijama?' zanimalo je Ferrante.

Abramović primjećuje da Ferrante iznosi vrlo važan aspekt umjetnosti performansa i vrlo osoban proces u kojem ona stvara svoje djelo.

'Performans je medij koji mi je dao priliku postaviti vrlo malo preciznih pravila koja mogu slijediti samo kao umjetnik, u danom prostoru i vremenskom okviru. Kao ljudsko biće, naravno da ne bih imala istu izdržljivost i hrabrost koju imam dok nastupam', kaže Abramović pa citira rečenicu iz jednog od Almodovarovih ranih filmova: 'Ja sam samo čovjek i vrlo sam nesavršen.'

Ono na što se ona oslanja, kaže Abramović, energija je javnosti koja za nju predstavlja dodatnu pomoć, potrebnu joj za izvođenje performansa.

'Prihvaćam sve što proizlazi iz onoga što bismo obično smatrali prekidnim trenutkom', kaže Abramović i osvrće se na mladu djevojku koju spominje Ferrante, a koju je u skicama njenog romana stariji muškarac odveo u galeriju na njen performans 'Rhythm 0'.

'Potaknuli ste mi sjećanje koje sam potpuno potisnula i koje do sada nisam ni s kim podijelila. Živo se sjećam da je u Studiju Morra bio mali starac koji je uvijek tih šest sati bio pokraj mene. U jednom trenutku čak se jako približio iako me nikad nije dotaknuo ni aktivno sudjelovao u radu. Međutim mogla sam čuti njegovo disanje i osjetiti njegov dah na svojoj koži. Vjerovali ili ne, on je bio jedina osoba u toj prostoriji koje sam se bojala', prisjeća se Abramović.

S druge strane, kaže Abramović, u performansu 'Rhythm 0' nikad se nije osjećala žrtvom.

'Moja je odluka, i samo moja, bila da budem jedan od 72 predmeta koje sam odabrala, uključujući pištolj i metak. Odlučila sam da javnost može učiniti sve što želi, uključujući ubijanje mene, iako samo u vremenskom okviru koji sam dala. Nakon šest sati to im je pravo oduzeto', kaže Abramović.

Otkriva da je i sama imala neka djela na umu, ali ih nije uspjela realizirati i pita Ferrante što misli zašto se to događa.