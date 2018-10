Ministrica kulture na prigovore knjižničara da je novi zakon štetan: Odredbe se krivo tumače

Na otvaranju 43. skupštine Hrvatskog knjižničarskog društva (HKD) u srijedu u Opatiji predsjednica HKD Dunja Holcer ustvrdila je da je novi prijedlog Zakona o knjižnicama, koji će biti u četvrtak na prvom čitanju u Saboru, štetan za razvoj knjižničarstva i društva, a ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek je ocijenila da je niz primjedbi HKD neargumentiran te rezultat pogrešne interpretacije odredbi tog zakona

'Ne mogu se složiti s ocjenama iz priopćenja a njime se zanemaruje meritum stvari i sva komunikacija koju smo do tada imali. Sigurna sam da se radi o nerazumijevanju, a ne o nekoj drugoj namjeri', ocijenila je. Zakon je tek u prvom čitanju i otvorena je mogućnost izmjena do donošenja, rekla je.

Obuljen Koržinek je, reagirajući na navod iz priopćenja da se u zakonu predviđa mogućnost osnivanja privatnih knjižnica, s nejasnom svrhom jer je knjižničarstvo neprofitna djelatnost, rekla da već postoje knjižnice koje se osnivaju privatno. Javne knjižnice su one koje osnivaju tijela javne vlasti ili ustanove u većinskom vlasništvu RH, a njima se u djelatnosti ne mijenja ništa, kazala je. Privatne knjižnice se reguliraju zakonom, a to su one koje mogu osnovati udruge ili privatna sveučilišta, rekla je ministrica.

Komentirajući tvrdnju HKD da se 'upitnik stavlja nad budućnost knjižnica u školskim i visokoškolskim ustanovama' jer da će osnivači novih škola i visokoškolskih ustanova moći zaobići obvezu osnivanja knjižnica, po prijedlogu zakona, Obuljen Koržinek je rekla da je riječ o potpuno pogrešnoj interpretaciji zakona. U njemu se govori o tome da u vertikali knjižničarskog sustava ustanova može imati ili svoju knjižnicu ili ugovorno surađivati s drugom, kao što je sad slučaj u sveučilištima, koja imaju jedinstvenu knjižnicu za sve sastavnice ili, primjerice u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici u Osijeku, koja ima obje uloge.

'Netočna je i tvrdnja da ravnatelji i voditelji knjižnica ubuduće neće morati biti knjižničarske struke, jer to nigdje ne piše u zakonu. Jedina mogućnost da se na tim mjestima angažira netko druge visoke stručne spreme, s iskustvom rada u kulturi ili obrazovanju je u iznimnim slučajevima kad se na natječaj ne prijavi nitko knjižničarske struke, s ciljem da se ne blokira rad knjižnice zbog neimenovanja ravnatelja ili voditelja', rekla je. Neprihvatljivim je ministrica ocijenila i tvrdnju da se ukida veći dio stručnih članova u Hrvatskom knjižničarskom vijeću. Ostaju i dalje kriteriji da članovi mogu biti isključivo stručnjaci u knjižničarstvu a samo se smanjuje broj članova izravno iz HKD-a s tri na jednog, rekla je ministrica.