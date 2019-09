Ljudmila Ulicka i Eimear McBride gostovale na Festivalu svjetske književnosti

Istaknuta ruska spisateljica Ljudmila Ulicka i nagrađivana irska književnica Eimear McBride gostovale su u petak u Zagrebu, gdje su se u sklopu 7. Festivala svjetske književnosti (FSK) susrele sa svojim hrvatskim čitateljima i govorile o svojim na hrvatski prevedenim knjigama

Ulicka je kazala kako piše otkad zna za sebe, no nikada nije mislila da će to pretvoriti u profesiju, a sebe ne doživljava kao veliku spisateljicu već kao osobu koja se naprosto kroz književnost zanima za čovjeka. 'Nemam o sebi visoko mišljenje; nisam ni filozof niti veliki intelektualac, samo se zanimam za čovjeka. Kad sam bila genetičarka, zanimala sam se za biološku stranu ljudskog bića, a kad sam postala spisateljica u principu se ništa nije promijenilo: opet se bavim čovjekom, ali razmatram njegove druge aspekte. Ja sam skromna osoba. Nikada nisam bila častohlepna, samo se bavim onim što mi se sviđa', kazala je autorica.

No, kad piše, ona 'i spava i sanja s romanom', on je nikada ne napušta i to je nevjerojatno iscrpljuje, napomenula je: 'Roman vam pojede cijeli život, to je nevjerojatno teška rabota. Pisanje romana me iscrpljuje toliko da svaki put kad završim obećam sebi da se nikad više neću ponovo upustiti u još jedan takav košmarni poduhvat'. No, postoje neke teme koje se mogu jedino ispričati kroz dugu formu, i tako se uvijek ponovo vraća romanima.