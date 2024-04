Licemjerni svijet perača savjesti: 'Mađarski Frljić' kojeg je otjerao Orban drugi put među Hrvatima

Schilling ima tu (ne)sreću da u Mađarskoj, njegovoj rodnoj zemlji, više ne može raditi i slobodno djelovati jer ga je Viktor Orban, proglasio prijetnjom po nacionalnu sigurnost. Schilling je u vlastitoj domovini persona non grata za one koji o tome odlučuju, pa je, eto, od svih europskih država, sada i kod nas, u Zagrebačkom kazalištu mladih, postavio autorski projekt „Anđeo od leda: pročišćavajuća moć dobrih namjera“.

O stvarnoj moći i sigurnosti mađarskoj vladara u ono što radi, najbolje ilustrira činjenica da mu je zasmetao redatelj. I taj se redatelj sada našao kod nas: u našem društvu koje je, ne samo protjeralo Frljića, nego protjeruje i isljeđuje i druge, i jednako to rade i desni i lijevi, i to je valjda, jedina točka u kojoj se sastaju: eliminacija onih koji sumnjaju, eliminacija onih koji propitkuju, eliminacija skeptičnih, onih koji ne mašu njihovim zastavama.

Anđeo od leda, Schillingov autorski projekt, drama napisana za ansambl ZKM-a, najviše se, ustvari, bavi sumnjom. Klara, slavna politička TV novinarka, poznata po svojoj etičkoj beskompromisnosti, naglo je prekinula karijeru i posvetila se dobrotvornom radu u popravnom domu za djevojke. U našoj je predstavi igra Nataša Dangubić , a njenog supruga Diega, pisca i urednika, igra Filip Nola . Klara ni u jednom trenutku ne sumnja u vlastite sposobnosti i mogućnosti da se kao novinarka koja je godinama rešetala političare, odjednom nađe u popravnom domu i drži radionice za te djevojke koje su već i prije punoljetstva, bile na ulici, u prostituciji, pobjegle iz udomiteljskih obitelji, ili nemaju obitelji uopće. Ona je sigurna u to da će im pomoći, da je baš ona ta koja im treba i mora pomoći. Pritom, naravno, ne posjeduje nikakva pedagoška-psihološka znanja o takvim društvenim skupinama; ni po čemu nije kvalificirana da radi s njima, ali ima novac, slavu, ugled. Koga briga za ta specifična znanja, koga briga za to jer, Klara, pobogu, ima dobre namjere. I zbog tog joj ravnateljica i odobrava da ih povede u bolje sutra, da im olakša, da ih, tobože, nečemu nauči.

Klaru, iz intrinzične snage i energije, svakim pokretom i svakom gestom, Nataša Dangubić, donosi pred nas, kao jednu od onih o čijem životu saznajemo iz lifestyle magazina, ikonu generacije kojoj zavidimo, dijete proslavljenog glumca koji je oslobođen optužbi za seksualnog uznemiravanje mladih glumica, majka koja je svog pametnog sina poslala u London na studij i sve mu je dala, što god je htio, samo mu je, eto, na tom putu, zaboravila dati ljubav, razumijevanje, podršku. Uostalom, kao i suprug (Nola), koji se nikad nije obračunao s vlastitom traumom gubitka brata i kompliciranim odnosom s majkom, on je bio lijen baviti se vlastitim dijetom. I u takvu kuću, u takvu obitelj, Klara dovodi Lindu, jednu od djevojaka iz tog popravnog doma, kako bi joj pomogla. I to isključivo na 24 sata, mimo svake prakse da djevojke koje su u procesu rehabilitacije, izlaze ih tih domova i borave kod 'privatnih lica'.

Bijeda, šutnja i sumnja

U popravnim su domovima, znamo to oduvijek, djeca iz disfunkcionalnih obitelji, djeca rođena u dubokom siromaštvu, djeca ovisnika o alkoholu, drogi, kocku. Djeca duboko nesretnih i povrijeđenih ljudi koje bi sada, u Schillingovoj predstavi, trebala spasiti još jedna takva žena: duboko nesretna, nezadovoljna, povrijeđena, i prije svega, posve nesvjesna da je bilo što od toga. Briga kakvu Klara ima jest plemenita, jest iskrena, međutim, nije autentična: teško da netko tko može svome bratu prebaciti još pedeset tisuća eura za posao s puževima, može razumjeti, može uopće pojmiti užas siromaštva, užas te moralne bijede, u kojima te djevojke odrastaju.

No njena je bijeda, njena je vlastita bijeda još i veća: šutnja i negiranje onog što joj se i samoj dogodilo, šutnja o traumama koje je njena obitelj doživjela, šutnja o ocu, šutnja o majci. Šutnja o svemu onom što bi njen život i ono što je stvorila moglo ugroziti. I naprasno prekida sjajnu karijeru, ne bi li, eto, volontirala. Toliko je novca zaradila da sada, u pedeset i nekoj, može sve ostaviti i ići volontirati. I mi ne bismo, pritom, trebali sumnjati u njene dobre namjere, u njeno patroniziranje. Klara je, možda, i veća žrtva od ovih djevojaka: one još uvijek imaju šansu jer u njihovim životima nema laži: sve je loše i može biti samo gore i one će, zahvaljujući takvoj istini, možda još i preživjeti, ali žena koja vlastitu savjest, kao profesionalka, pere volontiranjem u jednom takvom centru, bez ikakvih kompetencija, neće. Lindu, djevojku iz doma, dovodi u središte vlastitog raspada, u središte vlastite disfunkcionalne obitelji koju je stvorila, jer je i sama iz jedne takve, i onda joj to dijete, zapravo, otkriva tko je ona, ustvari.