Lauba organizira prodajnu izložbu 'Kolektart' s djelima Marije Ujević Galetović, Đure Sedera, Kristiana Kožula i Marka Tadića

Lauba - Kuća za ljude i umjetnost organizira od 16. do 19. prosinca prodajnu izložbu 'Kolektart' kreiranu za, kažu iz te zagrebačke galerije, kolekcionare i osvještenu publiku istančana ukusa koja za nadolazećih blagdana želi kupovati promišljeno ulaganjem u umjetničke radove.

Kao još jedan ekskluzivitet iz 'Laube' najavljuju radove Gorgonaša Đure Sedera koji će predstaviti svoj novi ciklus te radove Miljenka Horvata – najmlađeg člana Gorgone koji je ostavio dubok trag u hrvatskoj suvremenoj umjetnosti, iako je najveći dio života proveo u Parizu i Montrealu, gdje je ostvario zapaženu umjetničku karijeru. Njegova se djela danas nalaze u brojnim muzejskim zbirkama te privatnim i javnim kolekcijama u Kanadi, Izraelu, Nizozemskoj, Italiji i SAD-u.

Otvorenje izložbe glazbom će poprati jedan od najistaknutijih protagonista hrvatske suvremene glazbene scene, Cantus Ansambl.

Idući dan, 17. prosinca, prikazat će se dokumentarni film 'The Price of Everything' koji preispituje funkcioniranje tržišta umjetnina, te po uzoru na svjetske galerije, 18. prosinca Gallery Party, 'koncept koji se u sezoni ludih zabava ističe sofisticiranim spajanjem vizualne i glazbene umjetnosti u jedinstvenom galerijskom okruženju'.

Tijekom 'Kolektarta' radno vrijeme Laube biti će produženo do ponoći.