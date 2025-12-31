Kultni Asterix se vratio u velikom stilu: Razgrabljeni milijuni stripova

"Godina 2025. bila je izvrsna za našeg malog Gala", rekao je za AFP Céleste Surugue, izvršni direktor Editions Albert René.

Prema podacima vodeće istraživačke tvrtke GFK, koje je objavio izdavač a prenio Ouest-France, "Asterix u Luzitaniji" završio je godinu na vrhu ljestvice prodaje s 1,65 milijuna prodanih strip albuma do 28. prosinca.

Prodaja stripa, koji je imao snažnu promotivnu kampanju, premašila je 100.000 tjedno u prosincu, uoči Božića. Sveukupno, prodaja je na najvišoj razini u 20 godina, što odgovara prodaji 33. strip albuma "Dan kad je nebo palo", objavljenog 2005. godine.

"Jako smo sretni. To je pravi izvor zadovoljstva na prilično tromome izdavačkom tržištu", komentirao je Surugue.