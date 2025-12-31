Kultni Asterix se vratio u velikom stilu: Razgrabljeni milijuni stripova

Novi strip album Asterixa, 'Asterix u Luzitaniji', prodan je u 1,65 milijuna primjeraka u Francuskoj od izlaska 23. listopada, što ga čini najboljim lansiranjem slavnog stripa u 20 godina, objavio je u srijedu njegov izdavač
"Godina 2025. bila je izvrsna za našeg malog Gala", rekao je za AFP Céleste Surugue, izvršni direktor Editions Albert René.
Prema podacima vodeće istraživačke tvrtke GFK, koje je objavio izdavač a prenio Ouest-France, "Asterix u Luzitaniji" završio je godinu na vrhu ljestvice prodaje s 1,65 milijuna prodanih strip albuma do 28. prosinca.
Prodaja stripa, koji je imao snažnu promotivnu kampanju, premašila je 100.000 tjedno u prosincu, uoči Božića. Sveukupno, prodaja je na najvišoj razini u 20 godina, što odgovara prodaji 33. strip albuma "Dan kad je nebo palo", objavljenog 2005. godine.
"Jako smo sretni. To je pravi izvor zadovoljstva na prilično tromome izdavačkom tržištu", komentirao je Surugue.
Slijedi animirani film
"Asterix u Luzitaniji" prenosi Asterixa i Obelixa u drevni Portugal gdje priskaču u pomoć Luzitancima koji se bore protiv Rimljana.
U Portugalu je strip prodan u 150.000 primjeraka, u usporedbi s prosjekom od 30.000 za prethodne. Prodaja je porasla i na tradicionalnim Asterixovim tržištima, poput Njemačke i Španjolske.
Sljedeći album očekuje se u jesen 2027. U međuvremenu, francuski animirani film "Asterix: Kraljevstvo Nubije" u režiji Alexandrea Heboyana trebao bi izaći krajem 2026.