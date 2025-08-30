Kratka povijest zabrana u Hrvatskoj: Bajaga stalna 'mušterija', najviše zabrana izrekao je bivši gradonačelnik Pule

U sjeni nedavnog incidenta u Benkovcu, u kojem je zbog pritisaka i prijetnji otkazan festival Nosi se, donosimo mali pregled kulturnih zabrana kojima su kumovale ideologija i strasti. Čini se da, iako Hrvati najradije slušaju cajke, najviše zabrana bilježe upravo pjevači i pjevačice iz Srbije. No one se ne zaustavljaju samo na glazbi. Pogođeni su, pokazuje se, svi – od ljevice do desnice, od Crkve do antifašista

Poslije Benkovca – Benkovac, sada i u Šibeniku, gdje se pobunila Koordinacija braniteljskih udruga, i to nakon dvanaest godina održavanja festivala alternative i ljevice Fališ, koji, između ostalog, financiraju EU, Eparhija dalmatinska Srpske pravoslavne crkve, Srpsko narodno vijeće (SNV), Ministarstvo kulture i medija, Grad Šibenik, Turistička zajednica Grada Šibenika i ogranak HND-a u tom gradu.

No prije toga otkazan je festival Nosi se u Benkovcu uslijed pritisaka i napada na Melitu Vrsaljko, novinarku i jednu od organizatorica, a novi datum održavanja još uvijek nije poznat. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević pozvao je organizatore da programske sadržaje festivala, usmjerenog na mirotvorni aktivizam i kritičku dekonstrukciju rata, predstave u Zagrebu. A onda je, dva dana kasnije, koordinacija 12 braniteljskih udruga Šibensko-kninske županije na konferenciji za medije ustvrdila da festival FALIŠ nije kulturna manifestacija, već ideološko okupljanje koje ne bi smjelo biti financirano iz proračuna. Sve je okrunjeno hrvatskom himnom i minutom šutnje za poginule branitelje, a Željko Šižgorić, bivši pripadnik 4. i 113. gardijske brigade, otvoreno je poručio: 'Ništa nije isključeno… možda da to ostavimo da bude iznenađenje', aludirajući na mogući 'benkovački scenarij'.

U Benkovcu je pak poseban otpor izazvala predstava 'Mrzim istinu' Olivera Frljića – što toj predstavi, naravno, nije prvi put, kao što ni Frljiću nije prvi put da se dio javnosti otvoreno buni protiv njegovih kazališnih djela: slično se ponavljalo u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Njemačkoj i Poljskoj. Lažna dojava o bombi, prijetnje, verbalno nasilje i kaznene prijave Najveću kontroverzu u povijesti kulturnih zabrana u samostalnoj Hrvatskoj izazvala je Frljićeva predstava 'Naše nasilje i vaše nasilje', izvedena u sklopu Marulićevih dana u Splitu 2017. godine. Dva se dana prosvjedovalo ispred HNK Split zbog navodnog vrijeđanja vjerskih osjećaja. Prosvjed su organizirale dvije marginalne političke stranke – HRAST i HSP – čiji su aktivisti na koncu ušli u gledalište te, prije početka predstave, zapjevali 'Zovi, samo zovi'. Čuli su se i povici 'Za dom spremni', a intervenirala je i policija te je prosvjednike izvela iz kazališta uz prekršajne prijave zbog remećenja javnog reda i mira.

Uz to, stigla je anonimna dojava o postavljenoj bombi – srećom, lažna. Na predstavu je reagirala i Splitsko-makarska nadbiskupija, zatraživši od organizatora da 'razmotre njezino uvrštavanje u program Marulićevih dana'. Braniteljske i stradalničke udruge Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije otišle su korak dalje te podnijele kaznenu prijavu protiv redatelja Frljića, njegove asistentice Barbare Babačić, tadašnjeg intendanta splitskog HNK Gorana Golovka i izbornika festivala Igora Ružića – zbog navodnog vrijeđanja nacionalnih i vjerskih osjećaja. Zbog udovica film prebačen u 'porno' termin Godinu kasnije, 2018., udruge branitelja i stradalnika Domovinskog rata prosvjedovale su ispred zgrade HRT-a tražeći da se ne emitira film 'Ministarstvo ljubavi' redatelja Pave Marinkovića. Pozvali su tada na odgovornost sve koji su ga producirali, financirali i odobrili njegovo prikazivanje, navodeći da film vrijeđa udovice, čast i ugled Hrvatske te blati Domovinski rat. Pod pritiskom prosvjednika, HRT je odgodio emitiranje pa kao zamjenu pustio Vrdoljakove 'Glembajeve', a 'Ministarstvo ljubavi' prikazao tek nekoliko dana kasnije, u tzv. porno terminu, poslije 23 sata. Osim festivala i kazališnih predstava, na meti zabrana u Hrvatskoj nerijetko se nalaze pjevači narodne i turbofolk glazbe, one koju većina stanovnika, osobito mladih, rado sluša.

Bajaga baš nema sreće s Hrvatskom, ali su Brena i Prijović redovite Momčilo Bajagić Bajaga, jedno od najpoznatijih imena rock scene bivše Jugoslavije, s Hrvatskom baš i nema sreće. Nedavno mu je otkazan koncert u Solinu, a nekoliko godina ranije, 2018., i na Danima piva u Karlovcu – oba puta zbog pritiska braniteljskih udruga. U oba slučaja ponovila se stara fama da je Bajaga pjevao pobunjeničkoj srpskoj vojsci u Kninu, iako za to ne postoje dokazi. Nije nastupao na području tzv. SAO Krajine u jeku Domovinskog rata, a ni kasnije nije moguće pronaći ijednu njegovu izjavu u kojoj negativno govori o Hrvatima kao narodu ili Hrvatskoj kao državi. Protiv njegova koncerta bunilo se i u Pločama, no ondje je ipak održan. Lepa Brena, kao i njezina 'nasljednica' Aleksandra Prijović, redovito nastupa u Hrvatskoj. Za Brenu se također vežu priče da je pjevala u okupiranom Vukovaru, no jedino što je sigurno jest da je 1993. nastupila u Brčkom, i to pred tamošnjim srpskim vojnicima. U Areni s petokrakom, a onda kod Bandića na službeni doček Braniteljske udruge redovito prosvjeduju protiv njezinih koncerata. Uoči njezina prvog nastupa u Hrvatskoj nakon raspada Jugoslavije, održanog još 2009. godine, prosvjedovalo je oko tristo ljudi noseći transparente i uzvikujući 'Mi smo Hrvati'. Jake policijske snage tada su razmještene po cijelom Zagrebu.

Ni kasnije nije manjkalo osporavanja: ovog su se ljeta braniteljske udruge Istarske županije i Grada Krka bunile protiv Breninih nastupa u narodnjačkom klubu, prijetile prosvjedima i blokadama, no ona je na koncu pjevala ondje dvije noći zaredom. Kad su se tijekom koncertne turneje 2019. u Areni zavijorile zastave Jugoslavije, reagirali su generali Ivan Tolj, Ivan Kapular i Marinko Krešić, ističući da je upravo pod tom petokrakom Hrvatska stradala, no Breni to nije bila prepreka da se uoči zagrebačkog nastupa 2021. godine druži s tadašnjim gradonačelnikom Milanom Bandićem. Za razliku od Zagreba, u kojem je napunila Arenu rekordnih šest puta, Prijović u Zadru nije imala sreće. Trebalo joj je nekoliko godina da ondje održi prvi koncert, i to tek 2023. u dvorani Višnjik. Do tada joj je put zatvarao HDZ-ov gradonačelnik Branko Dukić zabranjujući njezine nastupe. Osim Brene i Prijović, prosvjedovalo se protiv koncerata Miroslava Ilića. Njegov je koncert u Vinkovcima 2015. godine otkazan nakon pritiska braniteljskih udruga koje su tvrdile da je pjevao četničke pjesme i veličao četnički pokret iz Drugog svjetskog rata. No već 2019. godine Ilić je bez problema nastupio na zagrebačkom Rujanfestu, a ove ga jeseni čeka nastup u zagrebačkoj Areni.

Tko koga zabranjuje: Mala kronika kulturnih zabrana Iako Hrvati najviše slušaju cajke, ali ništa manje i Thompsona, najviše zabrana nastupa bilježe upravo pjevači i pjevačice iz Srbije koji kod nas pune arene, narodnjačke klubove i uživaju status najvećih zvijezda. Zabrane zazivaju svi: od braniteljskih i stradalničkih udruga do lijevo-liberalnih političara poput bivšeg pulskog gradonačelnika Filipa Zoričića, sve prema tome tko je u tom trenutku 'meta' i tko se osjeća 'pogođenim'. A pogođeni su, pokazuje, ova kratka povijest zabrana, svi – društvene skupine svih ideoloških i svjetonazorskih preferencija. Tako je u Puli financiran javnim novcem mogao nastupiti Bora Drljača, otvoreni poklonik SAO Krajine i četničkog pokreta, ali nije mogao Thompson, i to dvaput; mogao je Miroslav Ilić na zagrebačkom Bundeku, ali ne i u Vinkovcima. Šerbedžija je pjevao u Lisinskom pa otkrio da je i njemu u Vinkovcima zabranjen nastup uoči obljetnice pada Vukovara; mogla je Aleksandra Prijović pjevati u Zadru, ali tridesetak kilometara dalje, u Benkovcu, ne može se održati festival Nosi se. Antifašističkoj ligi smeta Thompson, Generalskom zboru RH Brena. Dobro došli u Hrvatsku, malu zemlju velikih ostrašćenosti.

Smeta im to što gađa publiku čarapama Jedan od simbola rock scene bivše Jugoslavije, Bijelo dugme održalo je 2024. koncert u Splitu te on nije prošao nezapaženo. Braniteljske su udruge tražile zabranu nastupa, no kako u tome nisu uspjele, naknadno su uložile zahtjev da se pjevača Alena Islamovića proglasi nepoželjnom osobom u Hrvatskoj – zbog pjesme 'Pljuni i zapjevaj, moja Jugoslavijo'. Da na udaru nisu samo pjevači iz Srbije, potvrđuje i slučaj Duška Kuliša, Hrvata iz Srednje Bosne koji u Splitu živi i radi već tridesetak godina. Njegov je koncert u Puli 2023. zabranio tadašnji gradonačelnik Filip Zoričić. Koncerti Željka Samardžića također su otkazani u Splitu i Puli, a ništa bolje nisu prošli ni Aca Lukas, Haris Džinović i Jelena Karleuša, čiji je nastup na otoku Barbarincu zabranjen u ljeto 2023. Ni pop pjevač Saša Kovačević nije imao više sreće – njegov koncert u Bibinju pored Zadra otkazan je 2024. godine.

Krajem listopada 2021. godine Rade Šerbedžija trebao je održati koncert u Vinkovcima, tijekom Festivala glumca, ali mu je otkazan intervencijom gradonačelnika Ivana Bosančića. Nastupio je godinu kasnije. Dio hrvatske javnosti bunio se i protiv nastupa srbijanskog hip-hop i turbofolk izvođača Desingerice u Opatiji; smetalo im je to što publiku gađa prljavim čarapama i tenisicama po glavi, ali je njegov koncert na koncu ipak održan. Obožavatelj četnika umalo u Domu hrvatskih branitelja Bora Drljača, srpski folk pjevač poznat po veličanju SAO Krajine i četničkog pokreta, trebao je 2018. godine, uz pokroviteljstvo Istarske županije i Grada Pule, nastupiti u tamošnjem Domu hrvatskih branitelja. Koncert, planiran sredinom siječnja povodom proslave pravoslavne Nove godine, otkazan je pod pritiskom javnosti i kritika upućenih tadašnjem gradonačelniku Borisu Miletiću. Miletić je nekoliko godina ranije, 2008. i 2015., dvaput zabranio Thompsona u pulskoj Areni. Zbog toga se pjevač godinama sudski sporio s Gradom Pulom – i izgubio sve parnice. Ni drugdje nije prolazio bez kontroverzi: uoči njegova koncerta na zagrebačkom Hipodromu ovog ljeta bivša saborska zastupnica i čelnica Radničke fronte Katarina Peović pozivala je najviše državne dužnosnike da reagiraju i zabrane nastup, a Antifašistička liga tražila je da on ne pjeva na dočeku rukometaša prošle zime.