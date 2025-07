Ne stišava se bura oko Bajage: 'SOA kaže da nema terorizma, ali što ako...'

Organizatori su kao službeni razlog naveli 'sigurnosno-tehničke razloge', ali je u priopćenju Grada Solina potvrđeno da je odluka donesena radi očuvanja sigurnosti izvođača, publike i javnog reda.

Čitava situacija rezultirala je nevjericom obožavatelja Bajage, njegovog lika i djela, a odluku iz Solina komentirao je večeras i tportalov urednik i novinar Bojan Stilin gostujući u RTL Direktu.

Komenitrajući kako je odluka o otkazivanju koncerta u Solinu donesena pod pritiskom branitelja, ali i zbog mogućnosti ugrožavanja sigurnosti ljudi, Stilin je naglasio kako prvi put u Lijepoj našoj imamo naznake terorizma.

'SOA nam je u nedavnom izvješću tvrdila da smo mi totalno sigurni i da terorizma nema. Sada da se okupi 5000-6000 ljudi na koncertu Bajage i netko ih napadne, to je terorizam', izjavio je Stilin.

'Rock mirotvorac'

Stilin je izrazio frustraciju pokušajima da se Bajagu svrstava u isti koš s izvođačima poput Lepe Brene i Cece ističući da je riječ o potpuno drugačijem glazbeniku.

Također, istaknuo je i Bajaginu opreznost u tome što će reći i što će napraviti: 'On je i inače načelno apolitičan, a kada je angažiran, onda je angažiran za prave stvari. On se javljao za vrijeme Miloševića, on je kritizirao agresiju. Rodio se u Bjelovaru pa njegova riječ tako i ima neku dodatnu težinu u tim temama. On je sada aktivan u studentskim protestima u Srbiji. Prestao je svirati.'

'On uglavnom govori prave stvari u pravom trenutku', zaključio je Stilin naglasivši kako je prvi koncert Bajage i Instruktora bio upravo u Zagrebu.