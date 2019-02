Kako su se razvijali jadransko pomorstvo i brodogradnja

Program 'Arheologija jadranske plovidbe i brodogradnje', čiji je cilj promicanje istraživanja, zaštite i očuvanja bogate i vrijedne hrvatske pomorske baštine, predstavit će tijekom idućih mjeseci u Arheološkom muzeju u Zagrebu rezultate interdisciplinarnih istraživanja povijesnih brodova i plovidbe na hrvatskom Jadranu provedenih u sklopu istoimena projekta

'Sad se bavimo arheologijom pomorstva i brodogradnje', rekao je Mihelić. Najavio je petnaestak događanja koji će posjetitelje muzeja uvesti u 'to što sve arheologija, ali i čitav niz drugih disciplina, može saznati i ostvariti' kroz projekte interdisciplinarne suradnje.

Riječ je o četverogodišnjem projektu interdisciplinarnih istraživanja povijesnih brodova i plovidbe na hrvatskom Jadranu, AdriaS (Archeology of Adriatc Shipbuilding and Seafaring), započetom 1. lipnja 2015., a traje do 31. svibnja ove godine, rekla je.

'Krenuo je od ideje arheološkog istraživanja; međutim, povijesna istraživanja jednako su tako vrijedna, i kombinacija pisanih i arheoloških svjedočanstava dovodi do fantastičnih rezultata, i to se vidi u našim aktivnostima', rekla je Radić Rossi, voditeljica istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost.

Nadalje, kako je napomenula, ta kombinacija otvara mogućnosti i interpretacije jako širokog konteksta nalaza, a aktivnosti projekta, među ostalim, uključuju povijesna istraživanja, arheološka iskopavanja, primjenu novih tehnologija u dokumentiranju podvodnih arheoloških nalazišta, te numeričko modeliranje i eksperimentiranje u domeni virtualne stvarnosti.

U istraživanjima se koriste nove tehnologije na samom terenu, a u tome je značajnu ulogu odigrala suradnja s Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, koji je prije deset godina pokrenuo radionicu primjene podvodne robotike u biologiji mora, arheologiji pomorstva, pomorskog sigurnosti i sl., te je projekt AdriaS dobio pristup njihovoj tehnologiji i logistici.