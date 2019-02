Bili smo na izložbi 'Crveni pijetao - crna kokoš' i provjerili zašto je zabranjena maloljetnicima

U zagrebačkom Etnografskom muzeju gostuje velika izložba Muzeja Makedonije i Arheološkog muzeja u Skopju pod nazivom 'Crveni pijetao – crna kokoš: kultovi plodnosti, obredi, običaji i vjerovanja', čiji sadržaj nije primjeren mlađima od 15 godina. Zavirili smo u postav i doznali koji su izlošci najzabavniji

Ono 'prosto' i 'vulgarno' u mrsnim pjesmama dugo je bio tabu kod makedonskih folklorista i etnologa, no one jesu i trebaju biti sastavni dio proučavanja života naših predaka, kao i suvremenog odnosa prema seksu i plodnosti, kaže Bocev, dodajući da ovakav pristup ovom tipu folklora razbija stereotipno poimanje erotskih pjesama kao isključivo muškog polja izražavanja.

'Mrsne pjesme se i danas pjevaju za vrijeme božićnih i novogodišnjih ognjeva u makedonskim gradovima i selima i u njima se plodnost spominje na malo eksplicitniji način, ali nije to uopće tako bezobrazno kao što se misli', tvrdi Bocev, dodajući da u Makedoniji u takvim obredima sudjeluju svi članovi zajednice, pa tako i djeca. Osim što su svima zabavne, pjesmicama se na taj način mlađe generacije uvodi u seksualnost, pa cijela stvar funkcionira kao neka vrsta neformalne životne škole za to pitanje.

Ženske nošnje i dijelovi nošnji zauzimaju velik dio izložbe, a većina ih je obilno ukrašena vunenim, pamučnim ili svilenim resama. Dobivalo ih se najsloženijim tehnološkim procesom, a bojom, kvalitetom i raskoši odavale su informacije o uzrastu i bračnom statusu žene.

Tako su ukrasi bili najbogatiji na dan vjenčanja ili tijekom tzv. nevjestinskog doba, razdoblja koje je moglo trajati 40 dana do šest mjeseci ili godinu dana nakon vjenčanja ili pak do rođenja prvog djeteta. U određenim područjima neki dijelovi nevjestinske nošnje nosili su se do kraja života, no tijekom godina ukrasi od resa su se smanjivali, a i boje su postajale zagasitije.