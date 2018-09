Kakav je dizajn za nezavisnu glazbu u Hrvatskoj? Otkrijte na ovoj izložbi

U zagrebačkoj HDD galeriji 11. rujna u 19 sati otvara se izložba 'Tko radi scenu? - Dizajn za nezavisnu glazbu u Hrvatskoj 2011. - 2018.', a prema riječima autora, Bojana Krištofića i Svena Sorića, fokusira se na najbolje i najreprezentativnije primjere dizajna i ilustracije za nezavisnu glazbenu scenu u razdoblju od posljednjih sedam godina te obuhvaća radove četrdesetak autorica i autora koji su oblikovali plakate, omote, promotivne materijale te druge predmete i vizuale koji idu rame uz rame s glazbom

Od glazbenika na njoj su obuhvaćeni Storms, Eke Buba, Zarkoff, Generation Suicida, Black Gust, The Celetoids, Modern Delusion, Chresus Jist, Punčke, Cojones, Seven That Spells, Jastreb, Soft Temple II, Crawander, Baden Baden, Pi, Nord, Iv/An, Neon Lies, Tus Nua, Sara Renar, Žen, Valentino Bošković, Svemirko, Moskau, Trobecove krušne peći, NLV, ###.