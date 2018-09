Nadrealni kolaži otkrivaju kako je živjeti s poremećajem percepcije ljudskih lica

U Studiju Moderne galerije 'Josip Račić' u Zagrebu 20. rujna otvara se izložba Ivane Jurić 'Nevidljivo Lice / Face Blindness', na kojoj će autorica predstaviti 12 radova na temu poremećaja koji otežava percepciju ljudskog lica

Autorica predstavlja deset radova iz 2018. te dva rada iz 2017., a u zagrebačkoj se Modernoj galeriji mogu vidjeti do 7. listopada.

Ivana Jurić (1982., Osijek) diplomirala je animaciju i nove medije na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2008. Dobitnica je Nagrade Akademijie likovnih umjetnosti u Zagrebu za izuzetan uspjeh tijekom studija i diplomskog rada, Druge nagrade su ESSL ART AWARD CEE 2009 za film 'Ja' i seriju kolaža i Grand Prix na Festivalu hrvatskog animiranog filma. Film 'Soba' 2012. prikazan joj je na ARTE tv-u i bio je dio programa renomiranog filmskog festivala New Directors/ New Films u MoMA-i i Film Society of Lincoln Center (New York). Izlagala je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. Članica je HDLU Zagreb i HZSU. Živi i radi u Zagrebu.